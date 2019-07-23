Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Temmuz 2019 21:25:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybedip zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybedip zemine düşen kadın hayatını kaybetti.






 

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor.

Olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Sinekli Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Saliha Demirkan (38), 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Demirkan, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi
​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybedip zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
​BMMYK Heyeti Şanlıurfa’da
​BMMYK Heyeti Şanlıurfa’da
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli bir karikatürist, Türk bayrağı üzerinden Türkiye’deki Suriyeli mültecileri işte böyle anlatmak istedi.
Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım
Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım
Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı
​Şanlıurfalı Çocuktan Örnek Davranış
​Şanlıurfalı Çocuktan Örnek Davranış
Biriktirdiği Harçlığıyla Sokak Kedilerine Et Alıyor
​Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs kayboldu
​Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs kayboldu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu.
​Şanlıurfa’da Durdurulan Aracın Gizli Bölmesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Durdurulan Aracın Gizli Bölmesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Şanlıurfa’nın Hilvan içesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı.
​Şanlıurfa Sınırda 2 Terörist Yakalandı
​Şanlıurfa Sınırda 2 Terörist Yakalandı
Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.
​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Bebek Öldü
​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Bebek Öldü
Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Büyükşehir Kendi Fidanını Üretiyor
Büyükşehir Kendi Fidanını Üretiyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi uygulamalarıyla birçok belediyeye örnek olmaya devam ediyor
​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi
​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi
​BMMYK Heyeti Şanlıurfa’da
​BMMYK Heyeti Şanlıurfa’da
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:36
Güneş
05:15
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:48
Yatsı
21:19
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿