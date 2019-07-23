Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Temmuz 2019 18:31:16 Tarihinde eklenmiştir.

Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı

Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı

Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.






 

“Basın; Demokratik Hayatımızın Vazgeçilmez Unsurlarından Biridir

Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında; ‘’Demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında toplumun haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın gelmektedir. Basının, haber verme, denetleme yapma, kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatma, kamuoyu oluşturma, yanlışlıkları sorgulama görevleri bulunmaktadır. Dolayısıyla basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir.






 

“Basın Özgürlüğü; Demokrasinin De Kalitesini Gösteren Bir Ölçüttür”

24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, işte bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler sansürün uygulandığı ülkelerin geri kaldığını, basın özgürlüğün olduğu ülkelerin geliştiğini ve kalkındığını göstermiştir. Bir başka deyişle, bir ülkede basının özgürlüğü, demokrasisinin de kalitesini gösteren önemli bir ölçüttür.







 

“Basın Hiçbir Zaman Sansürlenemez Ve Susturulamaz’’

Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın 111. Yıldönümünde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum. Basın hiçbir zaman sansürlenemez ve susturulamaz’’ ifadelerine yer verdi.







Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli bir karikatürist, Türk bayrağı üzerinden Türkiye’deki Suriyeli mültecileri işte böyle anlatmak istedi.
Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım
Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım
Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı
​Şanlıurfalı Çocuktan Örnek Davranış
​Şanlıurfalı Çocuktan Örnek Davranış
Biriktirdiği Harçlığıyla Sokak Kedilerine Et Alıyor
​Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs kayboldu
​Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs kayboldu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu.
​Şanlıurfa’da Durdurulan Aracın Gizli Bölmesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Durdurulan Aracın Gizli Bölmesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Şanlıurfa’nın Hilvan içesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı.
​Şanlıurfa Sınırda 2 Terörist Yakalandı
​Şanlıurfa Sınırda 2 Terörist Yakalandı
Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.
​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Bebek Öldü
​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Bebek Öldü
Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Büyükşehir Kendi Fidanını Üretiyor
Büyükşehir Kendi Fidanını Üretiyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi uygulamalarıyla birçok belediyeye örnek olmaya devam ediyor
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
Şanlıurfalı Faysal Sılıv; Astım hastalığını yenmek için başladığı Kick Boks’ta Dünya 3’üncüsü oldu
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsala adeta çıkarma yaparak, belediyenin sürdürdüğü çalışmaları yerinde denetledi.
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Trafik Kazası: 2 Yaralı
Trafik Kazası: 2 Yaralı
​“Avcı Kızlara
​“Avcı Kızlara" Operasyon: 125 Şüpheli Gözaltı Alındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:36
Güneş
05:15
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:48
Yatsı
21:19
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿