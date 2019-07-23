Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı

“Basın; Demokratik Hayatımızın Vazgeçilmez Unsurlarından Biridir

“Basın Özgürlüğü; Demokrasinin De Kalitesini Gösteren Bir Ölçüttür”

“Basın Hiçbir Zaman Sansürlenemez Ve Susturulamaz’’

Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında; ‘’Demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında toplumun haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın gelmektedir. Basının, haber verme, denetleme yapma, kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatma, kamuoyu oluşturma, yanlışlıkları sorgulama görevleri bulunmaktadır. Dolayısıyla basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir.24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, işte bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler sansürün uygulandığı ülkelerin geri kaldığını, basın özgürlüğün olduğu ülkelerin geliştiğini ve kalkındığını göstermiştir. Bir başka deyişle, bir ülkede basının özgürlüğü, demokrasisinin de kalitesini gösteren önemli bir ölçüttür.Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın 111. Yıldönümünde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum. Basın hiçbir zaman sansürlenemez ve susturulamaz’’ ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen