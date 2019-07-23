Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret

"Onlar Bizim Komşumuz Değil; Bizzat Kardeşimizdir"

Hilale Diş Çizdi

Derhal Af Dilemelidir!

Suriyeli Karikatürist Türkiye'deki Mültecileri ÇizdiABD’de yaşayan Suriyeli bir karikatürist, Türk bayrağı üzerinden Türkiye’deki Suriyeli mültecileri işte böyle anlatmak istedi. Ortadoğu’da iç savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti; gerek hükümetiyle ve gerekse de yardımsever halkıyla İslam Tarihinde tüm çağlara damgasını vuran ve İslam Peygamberi’nin onlar için ‘Ensar’ dediği Medineli’leri aratmayan fedakarlıklarını tüm dünya halkları biliyor. Ortadoğu’da eşine az rastlanan bu fedakarlık, dünya basınında da yankı uyandırarak mazlum milletlerin ve vicdan sahibi herkesin teveccühünü kazanmıştır. “Onlar bizim komşumuz değil; bizzat kardeşimizdir” diye hemen hemen her platformda dile getiren ve bu hassasiyetinden asla ödün vermeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konudaki titizliği birçok siyasi kulislerde alkışlanmış ve tebrik edilmiştir.Son zamanlarda gerek küresel güçlerin ve gerekse coğrafyamızı fitne ve fesada boğan mihrakların ve buna ek olarak para babalarının ülkemize karşı sergiledikleri sinsi planlar ve komplolar gün yüzüne çıkmış ve darbelerle gerçekleştiremedikleri emellerini ekonomik yollarla gerçekleştirme politikasını gütmüşlerdir. Coğrafyadaki yerini ve istikrarını koruyan, hem sınır içi hem de sınır dışında terörle mücadele eden ülkemiz elbette ekonomik sıkıntılar da çekecektir. Bugüne kadar mülteciler için; “bize göndermeyin; yeter ki siz bakın size yardım ederiz” diyen Avrupa ülkeleri de yaptıkları yardımı keserek ülkemizi zor duruma sokmuştur. Buna rağmen ilk günlerde olduğu gibi Suriyeli kardeşleri için elinden gelen fedakarlıktan ödün vermeyen hükümetimiz ve yardımsever halkımız aynı azimle onları kucaklamaya ve gerekeni yapmaya devam etmektedir.Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu tutum ve duruşu karşısında elbette bazı soysuzlar çıkacak ve bunu sabote edeceklerdir. Resimde görülen bayrağımıza, devletimize ve aziz halkımızı küçük düşüren bu eylem affedilebilir bir durum değildir.Bayrağımızda bulunan hilal motifine diş çizip, yıldız motifini de çocuklu bir aileye benzeten kendini bilmez bu varlık derhal ülkemizden ve milletimizden özür dileyerek suizanda bulunduğu için Allah’tan af ve küçük düşürdüğü için de milletimizden bağışlanma dilemelidir. Fotoğrafı paylaşan Moustafa Jacoub, açıklamasına da “Türkiye’deki Suriyeli mülteciler” ifadesini yazdı.Editör: Ahmet Şen