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Bu haber 23 Temmuz 2019 17:40:10 Tarihinde eklenmiştir.

Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ticari aracın, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ticari aracın, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



 

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. 




 

2 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

Kaza, gecenin geç saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu Tesisler kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 TT 755 plakalı ticari araç, aniden önüne çıkan 21 BZ 536 plakalı hafif ticari araca çarpması sonucunda her iki araç savrularak kaldırımda bulunan aydınlatma direklerine çarptı. Yaşanan trafik kazasında her iki araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, tedbir amacıyla olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 




 

Kazayla İlgili İnceleme Sürüyor

Kaza sonrası olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından her iki araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, bir süre kapanan yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 





Editör: Ahmet Şen
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Trafik Kazası: 2 Yaralı
Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ticari aracın, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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