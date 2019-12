Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

2 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

Kazayla İlgili İnceleme Sürüyor

Ticari aracın, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.Kaza, gecenin geç saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu Tesisler kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 TT 755 plakalı ticari araç, aniden önüne çıkan 21 BZ 536 plakalı hafif ticari araca çarpması sonucunda her iki araç savrularak kaldırımda bulunan aydınlatma direklerine çarptı. Yaşanan trafik kazasında her iki araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, tedbir amacıyla olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sonrası olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından her iki araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, bir süre kapanan yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.Editör: Ahmet Şen