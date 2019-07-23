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Bu haber 23 Temmuz 2019 17:17:14 Tarihinde eklenmiştir.

​“Avcı Kızlara" Operasyon: 125 Şüpheli Gözaltı Alındı

Sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi

​“Avcı Kızlara

Sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli gözaltı alındı.


 
 
 

Sosyal Medya Üzerinden Sözleştikleri k,Kadınları k,Kullanarak İrtibat Kuruyorlar!

Başkentte, sosyal medya üzerinden sözleştikleri kadınları kullanarak irtibat kurdukları kişileri anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde zorla gasp ettikleri belirlenen suç örgütlerine yönelik şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinden kurulan özel ekip, 6 aylık çalışmanın ardından benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşı gasp ettikleri belirlenen gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.


 
 
 

10 Adrese Düzenlenen Operasyonda 125 Zanlı Gözaltı Alındı

 Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk'ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak 10 adrese düzenlenen operasyonda 125 zanlı gözaltı alındı.




 
 

Aralarında Şanlıurfalı'lar da Var

Şüphelilerden 5'i Antalya, Şanlıurfa ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
 
 



Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
​“Avcı Kızlara
​“Avcı Kızlara" Operasyon: 125 Şüpheli Gözaltı Alındı
Sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi
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