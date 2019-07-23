Şanlıurfa – Ceylanpınar İlçesinde Düşen Roketten Dolayı 5 Kişinin Yaralandığı O Görüntüler!

Geçen gece Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı.Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Suriye'de PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentinden Ceylanpınar ilçesine iki roket atılmış.Roketlerden biri Turgut Özal Mahallesi'nde bir eve isabet etmişti. Evdeki patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edilmiş ve patlamada İbrahim Işık (17), Eyüp Atan (9), Ali Işık (21), Hatice Atan (32) ve Yusuf Atan (48) yaralanmıştı.Editör: Ahmet Şen