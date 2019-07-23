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Bu haber 23 Temmuz 2019 15:21:17 Tarihinde eklenmiştir.

Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım

Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım

Dicle'den dev yatırım



 

1 Milyon 600 Bin Liralık Yatırım İle Modern Bir Enerji Şebekesi Kuruyor

Dicle Elektrik, Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi’nde 1 milyon 600 bin liralık yatırım ile modern bir enerji şebekesi kuruyor. Merkez Eyyübiye ilçesinin Kadıkendi Mahallesinde bulunan sitenin alçak, orta ve yüksek gerilim yeraltı şebekesi ile aydınlatma şebekesi eylül ayında tamamlanarak devreye alınacak.




 

Şanlıurfa Marangozlar Ve Mobilyacılar Sitesi’nde 190 İşyeri Yer Alıyor.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi’nde 190 iş yeri yer alıyor. Proje gereği sitenin enerji hattı tamamen yer altında bulunacak. Site inşaatı sürerken Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından buraya modern bir yeraltı şebekesi döşendi. 1.250 KVA gücünde bir de trafo tesis edilen siteye 20 bin metre orta ve alçak gerilim kablosu döşenirken, 9 adet box pano ve 39 adet alçak gerilim sayaç otomasyon panosu kuruldu. Toplam 1.6 milyon liraya mal olacak yatırım ile ilgili çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı.





 

Aydınlatması İhmal Edilmedi

Dicle Elektrik, yatırım çalışmaları sırasında sitedeki aydınlatma şebekesini de ihmal etmedi. Enerji şirketi, gündüz gibi geceleri de ışıl ışıl olması için Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar sitesine toplam 156 adet aydınlatma direği dikiyor. Sitedeki elektrik ve aydınlatma şebekesi önümüzdeki günlerde tamamlanarak devreye alınacak. Sitenin ise önümüzdeki eylül ayında faaliyete geçeceği bildirildi.



 
Editör: Ahmet Şen
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