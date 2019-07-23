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Bu haber 23 Temmuz 2019 14:25:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Davutoğlu Dönemine Fetö Operasyonu

Çoğu aktif görevde olan diplomatlara yönelik yapılan operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı

​Davutoğlu Dönemine Fetö Operasyonu

Soru hırsızlığıyla Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından mezun olan diplomat adaylarının önü kesilirken, FETÖ okullarından mezun olanlar Dışişleri Bakanlığı'na alındı.
Dışişleri Bakanlığı’ndaki FETÖ soruşturmasında, ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversite mezunlarının diplomat olmalarının önünün kesildiği ve vasat derecede İngilizce bilen örgüt bağlantılı mezunların işe alındığı belirtildi.




 

Sorgularının Ardından 31’i Tutuklanırken, 86’sı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dışişleri Bakanlığı’na personel alımı için 2010-2011-2012 ve 2013 yıllarında yapılan sınavlarda FETÖ’nün usulsüzlük yaptığı belirlenerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aday Meslek Memurluğu sınavları doğrultusunda 275 kişinin atandığı, bu kişilerden 249’unun FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlendi. Çoğu aktif görevde olan diplomatlara yönelik yapılan operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından 31’i tutuklanırken, 86’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan 15 diplomat ifadelerinde ‘mahrem’ sırlar paylaştı.



 

Ahmet Davutoğlu, 2009-2014 Yılları Arasında Dışişleri Bakanlığı Yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nda 2010 ile 2013 yılları arasını kapsayan FETÖ soruşturması yapılması eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu akıllara getirdi. Ahmet Davutoğlu, 2009-2014 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.



Editör: Ahmet Şen
 
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