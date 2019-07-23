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Bu haber 23 Temmuz 2019 11:42:14 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması

Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı

Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması

Hayatlarında ilk kez drone gören çocukların şaşkınlıkları kameraya yansıdı
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı.




 

Sayıları 100'e Ulaşan Çocuklar Hem Korktular Hem Eğlendiler

Şanlıurfa’dan gelerek Eskişehir’de tarlalarda çalışan ailelerin çocukları gün boyu kaldıkları çadırların çevresinde oyunlar oynuyor. Sayıları yüze ulaşan çocukların çadır bölgesine gelen drone ile tanışma görüntüleri eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Hayatlarında ilk defa drone gören çocukların bazıları 'uçak geldi' diye sevinirken, bazılarının da korkarak kaçması drone kamerası tarafından kayıt altına alındı. Bir süre sonra hava aracına alışan çocuklar el sallayarak yakalamaya çalışması ise çevrede bulunan ailelerinin gülmesine sebep oldu. Ardından tek tek drone'u inceleyen çocuklar, merak ettikleri tüm soruları operatöre sorarak bilgi aldı.





İlk defa drone gören çocuklardan 14 yaşındaki İsmail Demirdağ, “Ben ve arkadaşlarım ilk defa gördük. İlk kez görüyoruz. Drone video ve resim çekiyor. İlk kez gördüğümüz için biraz korktuk” dedi.




 

“Droneyi İlk Gördüğümüzde Çok Korktuk”

İlk önce korktuklarını belirten 13 yaşındaki Mehmet Demirdağ isimli çocuk ise duygularını şu şekilde dile getirdi: ”İlk önce çadırları gördük. Droneden önce korktuk ama sonra alıştık. Drone uçunca koşmaya başladık.”




Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı
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