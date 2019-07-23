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Bu haber 23 Temmuz 2019 11:38:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 33 Gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı.

​Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 33 Gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı.




 

35’i Muvazzaf 47 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı Verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve “mahrem imamlar” tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 35’i muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.




 

Düzenlenen Operasyonda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak’ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.




 

Diğer Zanlıların Yakalanması İçin Başlatılan Çalışmalar Devam Ediyor

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile 1 sözleşme feshi teğmen de yer alıyor.


Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
​Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 33 Gözaltı
​Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 33 Gözaltı
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı.
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