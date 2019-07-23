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Bu haber 23 Temmuz 2019 09:55:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Valisi Suriye'den Atılan Roketle Yaralananları Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

​Şanlıurfa Valisi Suriye'den Atılan Roketle Yaralananları Ziyaret Etti

Vali, yaralıları hastanede ziyaret etti; sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.




 

Yaralıların Durumları Hakkında Bilgi Aldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roket ile ilgili incelemede bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesine gitti. Burada güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.


 


2 Roketten Birinin Bir Eve İsabet Etmesi Sonucu 5 Kişi Yaralanmıştı

Gece saat 21.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Şanlıurfa Valisi Suriye'den Atılan Roketle Yaralananları Ziyaret Etti
​Şanlıurfa Valisi Suriye'den Atılan Roketle Yaralananları Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.
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