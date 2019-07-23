​Şanlıurfa Valisi Suriye'den Atılan Roketle Yaralananları Ziyaret Etti

Yaralıların Durumları Hakkında Bilgi Aldı



2 Roketten Birinin Bir Eve İsabet Etmesi Sonucu 5 Kişi Yaralanmıştı

Vali, yaralıları hastanede ziyaret etti; sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roket ile ilgili incelemede bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesine gitti. Burada güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.Gece saat 21.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı.Editör: Ahmet Şen