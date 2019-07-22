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Bu haber 22 Temmuz 2019 20:25:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Durdurulan Aracın Gizli Bölmesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Hilvan içesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

​Şanlıurfa’da Durdurulan Aracın Gizli Bölmesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

-​Şanlıurfa’da Durdurulan Aracın Gizli Bölmesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi


 

Araçta Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde şüphelendikleri 06 BV 2338 plakalı otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki gizli bir bölmede 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili Mehdi Y. ve Baki Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




Editör: Bahar Yüksel
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