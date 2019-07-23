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Bu haber 23 Temmuz 2019 01:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Silahla Oynarken Arkadaşını Vurdu

Bir kişi tabancası ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaraladı.

​Silahla Oynarken Arkadaşını Vurdu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda boş arazide akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 


 

Tabancasıyla Oynarken Ateş Aldı

Edilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte alkol tüketirken S.Y. (21) tabancası ile oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun E.G 'nin (24) sol bacağına isabet etti. 



 

Arkadaşını Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Yaralanan E.G. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.  




Editör: Bahar Yüksel
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