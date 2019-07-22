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Bu haber 22 Temmuz 2019 22:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

Düğünde Arkadaşıyla Sohbet Ederken Maganda Kurşunuyla Kanlar İçinde Kaldı

Doğanlar köyündeki bir düğünde tüfekle çevreye rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düğünde Arkadaşıyla Sohbet Ederken Maganda Kurşunuyla Kanlar İçinde Kaldı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde yapılan bir düğün töreninde B.K.'nin eğlencenin yapıldığı alana doğru tüfekle ateş açıldığı iddia edildi. 


 

Misafirlerden Birinin Vücuduna İsabet Etti

Tüfekten çıkan saçmalar, Ali Eroğlu (37) Rıza Narşap'a (37) isabet etti. Vücutlarına çok sayıda saçma isabet ederek yaralanan Eroğlu ve Narşap, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli B.K.'nin (23), çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. 


 

Kanları Görünce Vurulduğumu Anladım

Ali Eroğlu, düğünde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silah sesinin ardından yere yığıldığını ifade ederek, "Düğünde arkadaşla sohbet ediyorduk. Bir anda bacaklarımda büyük bir acı hissettim. Kanları görünce vurulduğumu anladım" diye konuştu.

Rıza Şarnap, "Büyük bir acıyla yere yığıldım. Ne olduğunu anlayamadım. Zanlıyı gerekli ceza verilmeli" ifadelerini kullandı. 

Zanlı B.K.'nin jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 




Editör: Bahar Yüksel
 
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Asayiş
Düğünde Arkadaşıyla Sohbet Ederken Maganda Kurşunuyla Kanlar İçinde Kaldı
Düğünde Arkadaşıyla Sohbet Ederken Maganda Kurşunuyla Kanlar İçinde Kaldı
Doğanlar köyündeki bir düğünde tüfekle çevreye rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
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