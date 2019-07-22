Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 22 Temmuz 2019 15:30:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Çuvalını Tarlada 5 Liraya Aldıkları Yeşil Soğanı, Şanlıurfa’da 100 Liraya Satıyorlar

soğan ve yeşillik üreten çiftçiler, ürünlerin çok ucuza alınmasından şikayetçi. Komisyoncuların tarladan 5 liraya aldığı yeşil soğanın çuvalını, halde 100 liraya sattığını kaydeden çiftçiler, yetkililerin konuya el atmasını istiyor.

​Çuvalını Tarlada 5 Liraya Aldıkları Yeşil Soğanı, Şanlıurfa’da 100 Liraya Satıyorlar

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Karalanı köyünde maydanoz, soğan ve roka yetiştiren çiftçiler, ürünlerin tarlada para etmemesinden şikayetçi. Tüm emeğin tarlada verildiğini kaydeden çiftçiler, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi. 



 

Maydanoz Satılmıyor, Biçip Yere Atıyoruz

Karalanı köyünde çiftçilik yapan Mehmet Kanar, maydanoz ve soğanların fiyatlarına tepki gösterdi. Kanar, "Ben Mazıdağı ilçesi Karalanı köyünde çiftçilik yapıyorum. Maydanoz, soğan ve roka ektik. 100 dönüme yakın ekinlerimiz var. Maydanoz satılmıyor, hepsini biçip yere atıyoruz. Soğanların fiyatları da çok düşük" dedi. 




 

Bizden 5 TL’ye Alıyorlar, Halde 100 TL’ye Satıyorlar 

Ekinler 20 Mart'ta başlayıp Ekim ayına kadar devam ettiğini ifade eden Kanar, şöyle konuştu: 

"Yakın köylerden 15 işçi çalıştırıyorum. Ürünlerimizi Şanlıurfa, Gaziantep'e pazarlıyoruz. Bizden çuvalı 5 liradan alıyorlar ama halde çuvalı 100 liraya satıyorlar. Fiyatları düşük olduğu için işçilere istediğimiz parayı veremiyoruz. Sabahın erken saatinde çalışmaya başlayan işçilere günlük 50 lira veriyorum. Geçen sene işçilere 70 lira veriyordum. Ekinlerin fiyatları çok düşük, mazot, elektrik ve gübre ise çok pahalı. Her gün biçtiğimiz maydanoz ve yeşil soğanları kendi imkanlarımızla Şanlıurfa ve Gaziantep'e götürüyoruz." 



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Bakan Selçuk: Asgari ücrette birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz
​Bakan Selçuk: Asgari ücrette birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı itibarıyla Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeden iyi durumda olduğunu açıkladı.
​Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı! 2578 TL Olsun İstiyorlar!
​Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı! 2578 TL Olsun İstiyorlar!
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün yapacak.
​Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
​Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Asgari ücretle çalışan yaklaşık 8 milyon kişi, 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranlarına kitlendi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yaşam maliyetinin altında olan hiçbir şeyi oturup konuşamayız” dedi. İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için Bakanlıkta bir araya gelecek. İşte 2020 asgari ücrete ilişkin son gelişmeler...
​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Tarihin en büyük hazinecilik kârı açıklanacak
​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Tarihin en büyük hazinecilik kârı açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kayıplara rağmen 2019 yılının üçüncü çeyrekte yüzde birler pozitife dönüyoruz. Yüzde eksi 3’ten pozitife dönüyoruz” dedi.
​Emekli Maaşına Haciz Gelenler Dikkat
​Emekli Maaşına Haciz Gelenler Dikkat
Son günlerde emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında “Emekli maaşıma haciz gelir mi?” sorusu geliyor. Bu sorunun yanıtını ise icra uzamanı Caner Çakı verdi vererek, “Emekli maaşınıza icra gelirse icra müdürlüğüne itirazda bulunun” dedi.
Asgari ücrette ilk rakamlar!
Asgari ücrette ilk rakamlar!
Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 8 milyon kişi, yeni yılda alacakları ücrete kilitlendi.
​AKP’den Yeni Düzenleme! Öğrenim Kredisi Borcu Olanlar Bu Habere Dikkat!
​AKP’den Yeni Düzenleme! Öğrenim Kredisi Borcu Olanlar Bu Habere Dikkat!
Çok sayıda esnafı mağdur eden hapis cezasına farklı bir formül bulunması ve üniversite öğrencilerine verilen kredilerin faizlerine ilişkin bir düzenleme yapılması AK Parti’nin gündeminde...
​Batı Avrupa'nın en düşüğü: Portekiz Asgari Ücreti 4 Bin TL’ye Çıkarmayı Planlıyor
​Batı Avrupa'nın en düşüğü: Portekiz Asgari Ücreti 4 Bin TL’ye Çıkarmayı Planlıyor
Portekiz, asgari ücreti 635 euro'ya (yaklaşık 4 bin TL) çıkarmayı planlıyor. Ancak artışa rağmen bu miktar, Batı Avrupa’daki en düşük asgari ücret sayılıyor. Türkiye’de asgari ücret 2020 TL!
​Yeni Zamlar Belirlenmeye Başlandı! En Düşük Maaş 2 Bin 631 Lira Olacak
​Yeni Zamlar Belirlenmeye Başlandı! En Düşük Maaş 2 Bin 631 Lira Olacak
Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. En düşük maaş 2 bin 631 liralık seviye görürken Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabileceği belirtildi.
​Bakan Albayrak: Tarihi Bir Rekora Ulaştık
​Bakan Albayrak: Tarihi Bir Rekora Ulaştık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine olarak gerçekleştirdikleri altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştıklarını söyledi. Bakan Albayrak, 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını açıkladı.
​Albayrak: Faizleri Düşüremezler Diyorlardı, Ne Oldu?
​Albayrak: Faizleri Düşüremezler Diyorlardı, Ne Oldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Topyekün bir mücadele içindeyiz. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı" dedi. Albayrak açıklamalarında bazı ekonomistleri ima ederek; "Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu?" ifadelerine yer verdi.
​Bakan Açıkladı: İsteyen Çiftçilere Arsa Verilecek
​Bakan Açıkladı: İsteyen Çiftçilere Arsa Verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, parçalanmış ve kullanılmayan atıl tarım alanlarının üretime kazandırılması için yedi bölgede düzenlediği çalıştaylar sonrasında, “Arazi Edindirme Kurumu”nun kurulması bir defa daha gündeme geldi.
​Medine'de Patlama
​Medine'de Patlama
​Şanlıurfa'da Tır İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
​Şanlıurfa'da Tır İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
​Şanlıurfa’ya 5 Dalda Birincilikle Dönüyorlar
​Şanlıurfa’ya 5 Dalda Birincilikle Dönüyorlar
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:51
Güneş
07:17
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿