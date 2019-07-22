​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi

Tavuk Döner Tüketirken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle çeşitli hastanelerin yolunu tuttu. Bunun üzerine 45 kişi tedavi altına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Uzmanlar, özellikle piyasada 3 – 5 TL’ye bile satılan tavuk dönerlere dikkat çekerken, riskin fazla olduğunu ve yemeden önce iki kez düşünmemiz gerektiğini belirtiyor. Tavuğun kilogram fiyatı belli, dolayısıyla bir porsiyon tavuk dönerin maliyeti de bilinen bir gerçek.Bir de buna dükkân, personel, ekmek, elektrik, su gibi maliyetleri de eklersek rakamlar üst düzeylere çıkar. Dolayısıyla piyasada çok düşük fiyata satılan tavuk dönerlere şüpheyle yaklaşmak ve bu yiyeceklerden kesinlikle uzak durmak gerekir.Et dönerde olduğu gibi tavuk dönerde de görüntü ve koku kendini belli eder. Tavuk dönerin kokusu rahatsız edici olmayacak, rengi kararmamış, açık ve parlak olacak. Bu nedenle güvendiğiniz yerlerden, bildiğiniz markalardan almak önem kazanıyor.Donuk tavuk döner kullanıp kullanılmadığını sormak, kullanılıyorsa o gün takılan döner olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Yediğiniz döner, kokulu ve rengi kararmış ise o zaman şüphelenmelisiniz.Bu arada firmaların da o gün satılmayan tavuk dönerleri imha etmeleri, kalan kısım varsa ertesi gün değerlendirmeye çalışmamaları en doğru harekettir. Tavuk etinin çabuk bakteri üreten ve bozulan bir besin olduğunu da düşünürsek, hatalı ürünlerin ölümcül sonuçlar doğuracağını da unutmamak gerekir.Tavuk döner, bir şişin ortasında akşama kadar beklediği zaman rengi değişir ve bakteri üretmeye başlar, böylece tavuk zehirlenmeleri oluşur ve bu insanı ölüme götürür.Editör: Bahar Yüksel