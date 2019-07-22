​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Bebek Öldü

Evin Damında Uyuyan Bebek Beton Zemine Düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin damında uyurken beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel