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Bu haber 22 Temmuz 2019 14:30:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Bebek Öldü

Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

​Şanlıurfa’da Damdan Düşen Bebek Öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. 



 

Evin Damında Uyuyan Bebek Beton Zemine Düştü

İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin damında uyurken beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  



Editör: Bahar Yüksel
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