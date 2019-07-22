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Bu haber 22 Temmuz 2019 11:40:03 Tarihinde eklenmiştir.

​İkiz Kardeşler Ölüme Beraber Gitti

İkiz kız kardeşler arkadaşlarıyla gittikleri sulama göletine düşerek kayboldu. Dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu ikizlerin cansız bedenine ulaşıldı.

​İkiz Kardeşler Ölüme Beraber Gitti

Olay, saat 18.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. 



 

İkiz Kardeşini Kurtarmak İsterken Gölete Düştü

13 yaşındaki ikiz kardeşler Eren ve Efe Erol, arkadaşları Mehmet A. ile birlikte Kemaliye sulama göletine gitti. Göletin kenarında gezindikleri sırada ikizlerden Eren kayarak gölete düştü. Kardeşini kurtarmak isteyen Efe de başarılı olamayınca kendisi de gölete düştü. 



 

İkiler Düştükleri Gölette Kayboldu

Arkadaşlarının gölete düştüğünü gören Mehmet A. önce arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. İkizlerin birden suda kaybolduğunu gören Mehmet A. durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine gölete gelen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar ikiz kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı. 



 

Gölete Düşen İkizlerin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Dalgıçların arama çalışmaları sonucu ikiz kardeşler Eren ve Efe'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı.




Editör: Bahar Yüksel
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