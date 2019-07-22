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Bu haber 22 Temmuz 2019 11:06:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi

Ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.

​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.



 

Tarım Müdürlüğünden Açıklama Geldi

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü patates yapraklarında yetişen domatese benzer görünümlü bitkilerin "patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş" halidir diyerek zehirli olduğunu bildirdi ve "tüketilmemelidir" dedi.Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “18.07.2019 tarihinde ulusal basında habere konu olan Küçükelmalı köyümüzde dikilen bazı patateslerin domates meyvesi verdiği haberi teknik bilgi eksikliğinden kaynaklıdır. Söz konusu meyveler patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Zehirlidir ve tüketilmez” denildi.  




Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
Ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.
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