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Bu haber 22 Temmuz 2019 10:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Evlilik Dışı Hamile Kalmıştı! Katil Anneye Rekor Ceza

Doğurduğu bebeğiyle günlerce ilgilenmeyip ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oy birliğiyle verilen karara üye hakim, muhalefet şerhi koyarak sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan F.D ağlayarak beraatini istedi.

​Evlilik Dışı Hamile Kalmıştı! Katil Anneye Rekor Ceza

Kadıköy’de doğurduğu bebeğiyle ilgilenmeyip günlerce odada bekleterek ölümüne neden olduğu iddia edilen F.D.’nin(28) “yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. 
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.D. cezaevinden getirilirken avukatı da salonda hazır bulundu. 



 

“Şüphe üzerine ceza verilemez” 

Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Bebeğin canlı doğup doğmadığı hususu net değildir. Alınan raporlar bunu tespit edememiştir. Sadece çocuğun ölü doğduğu bellidir. Ama kimin öldürdüğü ya da nasıl öldüğü belli değildir. Bir şüphe üzerine sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilemez” diyerek müvekilinin beraatini ve tahliyesini istedi. 



 

Sanık ağlayarak beraatini istedi 

Son sözü sorulan sanık F.D. ise ağlayarak, “Son 2 yıldır aldığım tüm antidepresanlar bütün dengemi bozdu. Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi. 



 

Müebbet hapse çarptırıldı 

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık F.D.’yi “çocuğunu kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın müebbet hapisle cezalandırmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 



 

Üye hakimden karara muhalefet şerhi 

Öte yandan, oy birliğiyle alınan karara üye hakim muhalefet şerhi koydu. Şerh yazısında, sanığa isnad edilen eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve bilimsel verilere dayalı herhangi bir delil elde edilemediğinden şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiği belirtildi. Sanığın beraatine ve tahliyesine karar verilmesi görüşünde olduğunu kaydetti. 



 

Olayın Geçmişi 

Kadıköy’de evlilik dışı ilişkisinden hamile kalan F.D. isimli kadın iddiaya göre, çevresindekilerden hamile olduğunu gizledi, karnının büyümesini ‘kilo aldım’ diyerek açıkladı. ‘Hamile misin’ sorularına ise ‘kist ameliyatı olduğum için çocuk sahibi olamıyorum’ diye cevap verdi. Israrla hastaneye gitmeyen F.D.’yi, halsiz düşmesi üzerine komşusu L.D. hastaneye götürdü. Yapılan muayene sonucunda çocuk doğurduğu tespit edildi ancak kadın bu durumu yine kabul etmedi. Sanık hastanedeyken sanığın evine giden komşusu, temizlik yaptığı sırada temizlik kovası içinde havluya sarılı halde bebek cesedi buldu. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bebeğin canlı doğduğu ancak kadının doğurduğu bebeğe ilgi göstermediği, 5-6 gün yatak odasında bekleterek ölmesine ve çürümesine neden olduğu, daha sonra su dolu vileda kovasına koyarak üstünü havluyla kapattığı anlatıldı. Alınan rapora göre, ceset çürüdüğü için değerlendirme yapılamadığından bebeğin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği belirtildi. F.D.’nin “yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 

İfadesinde hamile olmadığını ve olayı hatırlamadığını söyleyen F.D., 11 Ekim 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Evlilik Dışı Hamile Kalmıştı! Katil Anneye Rekor Ceza
​Evlilik Dışı Hamile Kalmıştı! Katil Anneye Rekor Ceza
Doğurduğu bebeğiyle günlerce ilgilenmeyip ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oy birliğiyle verilen karara üye hakim, muhalefet şerhi koyarak sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan F.D ağlayarak beraatini istedi.
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