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Bu haber 21 Temmuz 2019 16:17:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan gitar ve müzik kursları ile gençler müzik ile tanışıyor.

​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan gitar ve müzik kursları ile gençler müzik ile tanışıyor. 



 

“Hocamızın Yardımıyla Müzikle Tanışıyoruz”

Haliliye Belediyesi gençleri geleceğe hazırlama adına aktiviteler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan gitar ve müzik kurslarında gençler müzikle iç içe oluyorlar. Kurslara gelen öğrenciler eğitmenler eşliğinde nota ve gitar eğitimi alıyorlar. Açılan bu kurslar sayesinde özellikle okulların tatil olduğu zamanlar burada müzik eğitimi aldıklarını ifade eden öğrenciler, “Hocamızın yardımıyla müzikle tanışıyoruz. Nota eğitimi alıyoruz. 




 

““Çocuklarımızı Gönül Rahatlığı İle Buraya Gönderiyoruz”

Burada öğrendiklerimizin sayesinde okulda daha başarılı olacağımıza inanıyoruz” dediler. Gitar ve müzik kursların yanında gençler yönelik birçok kursun devam ettiği kültür merkezinden dolayı son derece memnun olduklarını ifade eden veliler ise, “Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile buraya gönderiyoruz. Böylesi çalışmaların olmasından dolayı Başkan Canpolat’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar. 





Editör: Ahmet Şen


 
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Kültür
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan gitar ve müzik kursları ile gençler müzik ile tanışıyor.
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