Zeki Müren Madalyası Antikacıda Görüldü

Bilenler Zaten Biliyor; Bilmeyenler Öğrensin

Ama Maalesef Paraları Yetmiyor

İşte Bu Madalya O Madalya.

Madalyanın İki Yüzü Var

“Herkesin Hem MTTB ve hem de Zeki Müren Duyarlılığına Sahip Olması Gerekiyor."

Halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen 18 ayar altından madalyalardan biri antikacıda görüldü.1964 yılında Kıbrıs'ta Rumlar soydaşlarımızı kırmaya başlarken İsmet İnönü buna dayanamıyor ve orduyu sokmak istiyor, Ama ABD “Giremezsin!” diyor İnönü’ye."Her silahın ve mühimmatın bana aittir. Hiç Birini Kıbrıs'ta Kullanamazsın!" diyor...Bu haberi duyan Kore Gazileri; "elin Kore'sine yardıma gidiyorum ama kendi soydaşlarımı korumama engel oluyorsunuz" diyip birleşmiş milletler madalyalarını birleşmiş milletlere tekrar iade ediyor.Bunun üzerinde dönemin Milli Türk Talebe Birliği resimde gördüğünüz 18 ayar bu madalyayı yaptırıp madalyasız kalan gazilere göndermek istiyor...Ama maalesef paraları yetmiyor. İşte o zaman devreye merhum Zeki Müren giriyor ve bütün maliyeti kendisi karşılıyor.Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına bağışlayan "Sanat Güneşi"nin 1963 yılında başka önemli toplumsal bir kampanyaya destek verdiğini de öğreniyoruz. Koleksiyoner ve Antikacı Necati Doğan, “Herkesin MTTB ruhuna ve Zeki Müren duyarlılığına sahip olması gerekiyor" dedi.Basım masrafları Merhum Zeki Müren tarafından karşılanan madalyaların 18 ayar altından olduğunu söyleyen Doğan, "Madalyanın bir yüzünde Milli Türk Talebe Birliği logosu ile "Kore Gazileri Milli Hizmet Armağanı" ifadesi yer alıyor. Diğer yüzünde ise tüm Kıbrıs Adası'nın haritası ile Milli Türk Talebe Birliği yazısı bulunuyor." dedi.Antikacı Doğan, madalyanın kaç adet bastırıldığına dair bilgisinin olmadığını da ifade ederek koleksiyonerlerin halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen madalyalarla nadir karşılaştığını söyledi.Zeki Müren'in sevenlerince "Sanatın Paşası" olarak nitelendirildiğini ve bu ifadenin zamanla "Paşam" hitabetine dönüştüğünü anımsatan Necati Doğan, sözlerine şöyle devam etti;

"Türk sanat hayatında gerek eserleriyle gerekse de toplumsal duyarlılığıyla iz bırakanların başında hiç şüphesiz Zeki Müren geliyor. Onun vatan ve Mehmetçik sevgisi bugün birçok sanatçıya örnek olmalı. Herkesin hem MTTB ruhuna hem de Zeki Müren duyarlılığına sahip olması gerekiyor."

Editör: Ahmet Şen