Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Temmuz 2019 15:08:58 Tarihinde eklenmiştir.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile görüştü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak!

Şimşek'in yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacağı iddia edildi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile görüştü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak!

Bu arada Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma hazırlıkları da devam ediyor. Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti’den istifa ederek yeni bir partiyi kuracakları sinyalini açıkça vermişti. Bugünlerde Kulislerde ise eski bakan Şimşek'in, Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacağı gündemdeydi. 



 

"Zamanı Gelince Konuşuruz!"

Eski bakan Şimşek, yeni parti kurma iddialarına ilişkin iddiaları reddetmemiş, ancak "Zamanı gelince konuşuruz" beyanında bulunmuştu.
Eski Bakan Mehmet Şimşek, Ahmet Davutoğlu İle Görüştü; kuracağı Partide Yer Alacak Mı?
Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Davutoğlu ile görüştüğünü söyleyen eski bir siyasetçinin "Şimşek artık bizimle" dediği iddia ediliyor.


 



“Partide Kal” İddiaları

Ayrıca sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ismi yeni kurulacak olan partilerin kadrosunda ismi geçen Şimşek’le bir görüşme de gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı’nın bu görüşmede Şimşek’i Ak Partide kalması için onu ikna etmeye çalıştığı ancak eski bakan Şimşek’in bunu kabul etmediği iddia edilmişti.






Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile görüştü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak!
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile görüştü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak!
Şimşek'in yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacağı iddia edildi.
Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
Kurban kesim fiyatlarının 500 TL olduğunu duyan vatandaşlar sertifika almak için Halk Eğitim Merkezine koştu.
O Artık Çift Maaşlı Bir Belediye Başkanı
O Artık Çift Maaşlı Bir Belediye Başkanı
CHP'li Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, artık Müdür maaşı da alıyor
​Davutoğlu: “Sadece Gazetecilik Yaptılar; Bu Kararın Hiçbir İzahı Yok
​Davutoğlu: “Sadece Gazetecilik Yaptılar; Bu Kararın Hiçbir İzahı Yok"
Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!
Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!
TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan Hasan Fatih Şimşek’in, sosyal medya üzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
​Harran, Genç Başkan Özyavuz İle Hak Ettiği Yere Geliyor
​Harran, Genç Başkan Özyavuz İle Hak Ettiği Yere Geliyor
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile Harran turizmde hak ettiği yere geliyor.
Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlendi
Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlendi
Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlenerek Hastaneye kaldırıldı
Sen Başbakan Gibi Görün Ama Başbakan Gibi Olma
Sen Başbakan Gibi Görün Ama Başbakan Gibi Olma
Ahmet Davutoğlu; Youtube kanalı üzerinden yayınlanan programda İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan’ın sorularını cevapladı
Engelli Oğlunu Bırakıp Gitti, Ardından Haciz Gönderdi
Engelli Oğlunu Bırakıp Gitti, Ardından Haciz Gönderdi
Engelli oğlunu bırakıp gitti, yetmezmiş gibi bir de haciz gönderdi
Şanlıurfa'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Şanlıurfa'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye genelindeki ölümlü trafik kazalarının ilk etapta yüzde 50 oranında azaltılması için hükümet tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi ve hedefe ulaşılmasına katkı sunulması için Şanlıurfa olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapmak istediklerini söyledi.
Vekil Yıldız, Ekibiyle Gece Gündüz Demeden Çalışıyor
Vekil Yıldız, Ekibiyle Gece Gündüz Demeden Çalışıyor
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız, Ekibi ile beraber halka hizmet hakka hizmet şuuruyla gece gündüz demeden aralıksız çalışmaya devam ediyor.
​Şanlıurfa’da, Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesini Başlattı
​Şanlıurfa’da, Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesini Başlattı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” uygulamaya başladı.
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
Zeki Müren Madalyası Antikacıda Görüldü
Zeki Müren Madalyası Antikacıda Görüldü
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile görüştü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak!
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile görüştü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak!
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:34
Güneş
05:14
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿