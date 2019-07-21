Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile görüştü ve Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak!

"Zamanı Gelince Konuşuruz!"





“Partide Kal” İddiaları

Bu arada Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma hazırlıkları da devam ediyor. Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti’den istifa ederek yeni bir partiyi kuracakları sinyalini açıkça vermişti. Bugünlerde Kulislerde ise eski bakan Şimşek'in, Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacağı gündemdeydi.Eski bakan Şimşek, yeni parti kurma iddialarına ilişkin iddiaları reddetmemiş, ancak "Zamanı gelince konuşuruz" beyanında bulunmuştu.Eski Bakan Mehmet Şimşek, Ahmet Davutoğlu İle Görüştü; kuracağı Partide Yer Alacak Mı?Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Davutoğlu ile görüştüğünü söyleyen eski bir siyasetçinin "Şimşek artık bizimle" dediği iddia ediliyor.Ayrıca sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ismi yeni kurulacak olan partilerin kadrosunda ismi geçen Şimşek’le bir görüşme de gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı’nın bu görüşmede Şimşek’i Ak Partide kalması için onu ikna etmeye çalıştığı ancak eski bakan Şimşek’in bunu kabul etmediği iddia edilmişti.Editör: Ahmet Şen