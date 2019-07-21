Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Temmuz 2019 13:06:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsala adeta çıkarma yaparak, belediyenin sürdürdüğü çalışmaları yerinde denetledi.

​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı

Göreve geldiği günden itibaren merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşlarla bir araya gelen ve ‘Merkez mahallelerde ne yapılıyorsa kırsalda da yapılacak’ söylemini hayata geçiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsala çıkarma yaptı. 




 

Bölge Sakinleriyle Bir Araya Geldi 

Kuş, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve ilgili birim amirleriyle birlikte ekiplerin sürdürdüğü çalışmaları yerinde denetleyip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Kuş ve beraberindeki heyet ilk olarak Tekyamaç mahallesine geçti. 
“Tüm Kırsal Mahallelerimizde Temaslarda Bulunmuştuk”
İlçe merkezi ve kırsalıyla ilgili bir değerlendirme yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Adaylık sürecindeki tüm kırsal mahallelerimizde temaslarda bulunmuştuk. Payamlı Nahyamımızda vatandaşlarımıza şantiye kuracağımızı ifade etmiştik. Çok şükür şantiyemizi kurduk ve bölge halkının taleplerini bir bir karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şantiyemiz kırsal mahallelerde devamlı olacak şekilde çalışmalarını sürdürecekler. Tekyamaç mahallemizde stabilize ve mahalle içi yol yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. 



 

“Eyyübiyem Herşeyin En Güzeline Layık”

Arkadaşlarımızın hızlı çalışmasıyla bu bölgedeki çalışmalarımızı bitirip diğer kırsal mahallelerimizde bir bir çalışma yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın taziye evi taleplerini de ilerleyen süreçte tek tek karşılayacağız. İlaçlamayla ilgili taleplerini yerine getirdik ve şu anda kırsal mahallelerimizde de bu sıkıntıyı giderdik. Yine Kırkmağara mahallemizde çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Mahallemize yeni yollar kazandırdık. Bizlerden park alanı ve çocuk oyun grupları talep edildi. İnşallah bu hizmetleri de en kısa zamanda mahallemize kazandırmış olacağız. Göreve gelir gelmez 2 şantiye kuracağımızı ve bunlardan birinin Yardımcı bölgesinde diğerinin de Payamlı bölgesinde olacağını ifade etmiştik. Çok şükür gelir gelmez bunu gerçekleştirdik. Ama baktık ki yetmiyor. Hemen talimat verdik ve şantiye sayısını 3’e çıkardık. Eyyübiyem her şeyin en güzeline layık dedik ve en güzelini yapmaya devam ediyoruz “ dedi. 




 

“Başkanımıza Çok Teşekkür Ederiz”

Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar ise,” Bugüne kadar bölgemizde çalışma görmemiştik. Sağ olsun Başkanımız bizimle yakından ilgilenip bölgemizin her yerinde çalışma başlattılar. Yeni yollarımız oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun “ diye konuştular.





Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
Şanlıurfalı Faysal Sılıv; Astım hastalığını yenmek için başladığı Kick Boks’ta Dünya 3’üncüsü oldu
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsala adeta çıkarma yaparak, belediyenin sürdürdüğü çalışmaları yerinde denetledi.
Eğer Gerçekten Neden Buysa; Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir
Eğer Gerçekten Neden Buysa; Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşlarını İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, üç gazetecinin de radyodaki programlarına son verilmesine tepki gösterdi
​Dünyada Bir İlki Gerçekleştiren O Profesör Şimdi Meydan Hastanesi'nde
​Dünyada Bir İlki Gerçekleştiren O Profesör Şimdi Meydan Hastanesi'nde
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Kalp ve Damar Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Göz artık Özel Meydan Hastanesi'nde
Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti
Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti
Şanlıurfa'nın meşhur Meyan Şerbeti'ni de Kendi Adına Tescil Ettiler
​Şanlıurfa’da Araba Hırsızlığı! Aracın Kapılarını Söküp Boş Araziye Bıraktılar
​Şanlıurfa’da Araba Hırsızlığı! Aracın Kapılarını Söküp Boş Araziye Bıraktılar
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık bir ay önce çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.
​Şanlıurfa’da 4 Yaşındaki Çocuğu Akrep Soktu! Durumu Ağır
​Şanlıurfa’da 4 Yaşındaki Çocuğu Akrep Soktu! Durumu Ağır
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 4 katlı binanın teras katında oyun oynayan iki yaşındaki çocuğu akrep soktu.
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
Şanlıurfa’da yaşayan bir Suriyeli açtığı dönerci dükkânında dönerin fiyatını 1 TL yapınca izdihama sebep oldu. “1 TL’ye döner olur mu?” diyen vatandaşlar, bu kadar ucuz fiyata dönerin olmasını şaşkınlıkla karşılayarak, bu tarz uygulamalar ile insanların sağlığıyla oynandıklarını ifade etti.
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmalarıyla insanlık tarihini yeniden şekillendiren Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 5'inci yıl dönümünde düzenlenen bisiklet turu ile anıldı.
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
Diyarbakır'da 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 12 etaplı yarışın 12. etabı özel İstanbul yarışı için birçok ilden yaklaşık 120 kuşun katıldığı ve değerleri yaklaşık olarak 750 bin lira olan kuşlar bin kilometre hava mesafesinde yarışacak. Fiyatları 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinleri İstanbul’dan bırakılacak. Beslendikleri evin damına ilk ulaşan güvercinin nesli koruma altına alınacak.
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, darbe girişimi gecesi kendisinin öldürüleceğine dair mesajlar aldığını belirtti. Çelik; "Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporlardır" yorumunda bulundu.
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’da yaşayan ve doğuştan metabolizma hastalığı olan çocukların sesine ses olmak için sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
Tarım İşçisi Avrupa Şampiyonu Oldu
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hafta Sonu Mesaisinde Kırsala Çıkarma Yaptı
Eğer Gerçekten Neden Buysa; Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir
Eğer Gerçekten Neden Buysa; Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir
Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:34
Güneş
05:14
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿