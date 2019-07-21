Eğer Gerçekten Neden Buysa; Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir

Eğer Gerçekten Neden Bu İse, Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir!

Şanlıurfa’da hemen hemen herkesin yardımına koşan Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşlarını İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Yavuz Oğhan’a ait kişisel YouTube kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladığı programın ardından, her üç gazetecinin de radyodaki programlarına son verilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;“Hayır inanmıyor, inanmak istemiyorum. Eski başbakan sayın Davutoğlu ile ropartaj yapılmış diye, üç gazetecinin görevine son verildiğini kabul etmiyorum. Mutlaka bunun başka bir izahı olmalı. Eğer gerçekten neden bu ise, geldiğimiz nokta çok tehlikelidir ki tarifi imkansız.”Editör: Ahmet Şen