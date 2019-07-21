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Bu haber 21 Temmuz 2019 12:32:46 Tarihinde eklenmiştir.

Eğer Gerçekten Neden Buysa; Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşlarını İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, üç gazetecinin de radyodaki programlarına son verilmesine tepki gösterdi

Eğer Gerçekten Neden Buysa; Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir

Şanlıurfa’da hemen hemen herkesin yardımına koşan Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşlarını İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Yavuz Oğhan’a ait kişisel YouTube kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladığı programın ardından, her üç gazetecinin de radyodaki programlarına son verilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;



 

Eğer Gerçekten Neden Bu İse, Geldiğimiz Nokta Çok Tehlikelidir!

“Hayır inanmıyor, inanmak istemiyorum. Eski başbakan sayın Davutoğlu ile ropartaj yapılmış diye, üç gazetecinin görevine son verildiğini kabul etmiyorum. Mutlaka bunun başka bir izahı olmalı. Eğer gerçekten neden bu ise, geldiğimiz nokta çok tehlikelidir ki tarifi imkansız.”



Editör: Ahmet Şen
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