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Bu haber 21 Temmuz 2019 10:45:04 Tarihinde eklenmiştir.

Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti

Kurban kesim fiyatlarının 500 TL olduğunu duyan vatandaşlar sertifika almak için Halk Eğitim Merkezine koştu.

Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti

500 TL kurban kesim ücretini duyanlar Halk Eğitim Merkezine koştu 





 

Kurban Bayramında Para Kazanmak İsteyenlerden Sertifikalı Kesim Kurslarına Yoğun İlgi 

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kurban kesim fiyatlarının 500 TL olduğunu duyan vatandaşlar sertifika almak için Halk Eğitim Merkezine koştu. 




 



500 Lira İçin Sertifika Almak İsteyenler Halk Eğitim Merkezine Akın Etti

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvan fiyatları yanında kurban kesim ücretleri de belli olmaya başladı. Kurban kesim fiyatlarının 500 TL dolayında olması bu işi yapmak isteyen kişileri harekete geçirdi. Bayramda kurban kesimi yapacak olan kişiler için sertifika zorunluluğu getirilmesi nedeniyle Tosya Halk Eğitim Merkezinde kurban kesimi kursu açıldı. 500 TL dolayında kazanç sağlaması nedeniyle kurban kesimi yapmak isteyen kişiler, kursa katılmak ve sertifika almak için Tosya Halk Eğitim Merkezine koştu. Yaklaşık 250 kişinin başvuru yaptığı kurslarda başvurular 24 Temmuz 2019 günü sona erecek. Kurban kesimi kursuna katılacak olan kursiyerler 1 haftalık eğitimin ardından sertifikalarını alarak kurban kesme işini ve diğer zamanlarda da hayvan kesim işini yani kasaplık işini yapabilecekler. 





 


24 Temmuza Kadar Müracaatlar Devam Edecek.

Kurban kesimi kursu hakkında açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı münasebetiyle bütün bayramlarda görmeye alışık olduğumuz senaryoları görüntüleri tekrar ilçemizde yaşamamak adına bir kurs başlattık halk eğitim bünyesinde. Kursun adı 'kurban kesimi kursu' malumlarınız her kurban bayramlarında acemi kasapların iş kazaları nedeniyle hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor. Bu anlamda belki bir hatanın düzeltilmesine öncülük etmiş olmak adına ilçede kurban faaliyetleri kurban faaliyetleri komisyonu oluşturduk. Ve komisyonun aldığı kararla da böyle bir kursun açılmasına karar verdik. Bir hafta sürecek bu kurs 20 saat üzerinden tamamlanacak. Bu kursu tamamlayan vatandaşlarımıza sertifika vereceğiz. Bizim kurbanlarını kestirecek vatandaşlarımızın da bu duyarlılığımıza ortak olmalarını hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Kurbanını kestirecek vatandaşlarımız kurbanın kesimini yapacak kişilerden sertifika yada belge sormaları durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktır. Burada başlatmış olduğumuz müracaatlar halen devam ediyor. 24 Temmuza kadar müracaatlarımız devam edecek. Şu ana kadar aldığımız müracaat sayısı 250’yi buldu. Bu çok iyi bir rakam. Gerçekten halkımız buna rağbet gösterdi. Bu vesileyle mutlu olduk. İnşallah kurs başarıya ulaşacak, amacına ulaşacak. Ve daha önce yaşanmış olan istenmeyen tabloları bu bayramda yaşamayacağız temennisini taşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın kurban bayramlarını şimdiden kutluyorum” diye konuştu.

 


 


Kursa Yoğun İlgi

Bu yılki kurban kesim fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kurs talebinin yoğun olduğunu belirten yetkililer, kurbanlık hayvanlarını kestirecek olan vatandaşların kurbanı kesecek olan kişilerden sertifikalarının olup olmadığını sormaları ve sertifikası yani yetki belgesi olmayan kişilere kurban kesimi yaptırmaması gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, bu işi yapmak isteyen kişilerin Halk Eğitim Merkezine müracaat ederek kursa katılmaları ve sertifikalarını almaları gerektiğini söyledi. 
Kurban kesimi yapmak isteyen ve kursa katılarak sertifika almak isteyen kişilerin 24 Temmuz 2019 tarihine kadar Tosya Halk Eğitim Merkezine müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. 250 kişilik rekor başvuru ile yaz döneminde meslek edindirme kurslarına en yüksek başvurunun yapıldığı Tosya Halk Eğitim Merkezinde talepler doğrultusunda kurslar açılmaya devam ediyor.






Editör: Ahmet Şen

 
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Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
Kurban kesim fiyatlarının 500 TL olduğunu duyan vatandaşlar sertifika almak için Halk Eğitim Merkezine koştu.
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Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
Vatandaşlar 500 Lira İçin Halk Eğitim Merkezine Akın Etti
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