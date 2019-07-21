Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Temmuz 2019 09:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

Gazeteciye Saldırı

Kordonda bulunan bir dalış teknesinde, dalış tüpü patlaması olayını görüntüleyen gazeteciyi bir kişi darbetti.

Gazeteciye Saldırı

Kordonda bulunan bir dalış teknesinde, dalış tüpü patlaması olayını görüntüleyen gazeteciyi bir kişi darbetti.

Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı ve Ege Gazetesi imtiyaz sahibi Mesut Bölük, ilçe merkezinde bulunan sahil bandında bulunan bir dalış teknesinde, büyük bir gürültü ile dalış tüpü patlaması olayını görüntülediği sırada bir grup vatandaş ile sözlü tartıştı. 

 




Sol Gözünden Yaralandı

Tartışma sırasında bir kişi görüntü çekmesini istemediği Bölük'ü saldırarak darbetti. Bölük sol gözünden yaralandı. Bölük olayın ardından hastaneden rapor alıp, kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu. 




 



‘Niye Çekiyorsunuz?

İfade sonrası açıklama yapan Bölük, şehir içindeyken bir patlama sesi ve çığlık sesi duyunca gazetecilik refleksiyle sese doğru ilerledim. Kalabalık içinde patlayan tüp ve yerde yatan bir kişi gördüğünü, olay yerinde yaralıya yapılan müdahalelere engel olmayacak şekilde biraz geriden olayı fotoğraflamaya başladığını söyledi.
Bölük, “Bu sırada bir teknedeki kişi, ‘Niye çekiyorsunuz? Bunları çekip biraz sonra sosyal medyada yayınlayacaksınız' diye bağırdı. Ben de hemen kimliğimi açık edip gazeteci olduğumu söyledim. Bu sırada yerde yatan yaralıyla ilgilenen iri yapılı kişi kalkar kalmaz bana vurdu ve parmakları gözüme girdi.” dedi. 




 



"Çok Üzgün Ve Kızgınım!"

Bölük, kendisine vuran kişinin olayın ardından çok ağır küfür ve hakaret de ettiğini ileri sürdü.
Fethiye'nin turistik bir ilçe olduğunu, patlama sesi duyanların bomba gibi yanlış yorumlar yapabildiğini vurgulayan Bölük, “Biz bu gibi dedikoduların olmaması için bu görevi yapıyoruz. Yaralanan kişiden, akan kanından nemalanmak için bu işi yapmıyoruz. Vatandaşı doğru bilgilendirmek için oradaydım. Fethiye Gazeteciler Derneği başkanı ve bir gazeteci olarak yaşanan olay nedeniye çok üzgün ve kızgınım. Farklı illerde de bu gibi üzücü hadiseler yaşanabiliyor. Kamu görevi yapılan gazetecilerin daha sıkı tedbirlerle korunması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.” diye konuştu.  




Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Hırsızlar Kameraya Böyle Yakalandı
Hırsızlar Kameraya Böyle Yakalandı
İki farklı mahallede hırsızlar, değerleri 30 bin lirayı bulan park halindeki iki motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Gazeteciye Saldırı
Gazeteciye Saldırı
Kordonda bulunan bir dalış teknesinde, dalış tüpü patlaması olayını görüntüleyen gazeteciyi bir kişi darbetti.
İki Otomobil Çarpıştı: 7 Ölü
İki Otomobil Çarpıştı: 7 Ölü
İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
​Akrabalarıyla Dertleştikten Sonra Kendisini Astı
​Akrabalarıyla Dertleştikten Sonra Kendisini Astı
3 çocuk babası şahıs, akrabaları ile sohbet ettikten bir süre sonra evinde kendini asarak intihar etti.
​Şanlıurfa’da Karısı Tarafından Terk Edilen Adam Kendini Bıçakladı
​Şanlıurfa’da Karısı Tarafından Terk Edilen Adam Kendini Bıçakladı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde karısı tarafından terk edilen 2 çocuk babası, bıçakla kendini yaraladı.
​Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı
​Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı
Sulama kanalında yaşlı bir kadının cesedi bulundu. Ceset akıntıya kapılarak su içerisinde bulunan bir boruya takılı halde bulundu.
​Makam Aracına Roketli Saldırı Düzenlenen Binbaşı Şehit Düştü
​Makam Aracına Roketli Saldırı Düzenlenen Binbaşı Şehit Düştü
Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü.
​Cezaevinden İzinli Çıkan Şahıs Karısını Tüfekle Vurdu
​Cezaevinden İzinli Çıkan Şahıs Karısını Tüfekle Vurdu
Cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi
Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi
Trabzon’un Çaykara ilçesinde çokça ziyaret edilen Uzungöl’de üzerinde “Kürdistan” yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) gelen dokuz Irak uyrukluya linç girişiminde bulunuldu.
​Sevgilisi İntihar Etmişti Diye Tutuklandı! Mahkeme Başında Ağladı Diye Tahliye Etti
​Sevgilisi İntihar Etmişti Diye Tutuklandı! Mahkeme Başında Ağladı Diye Tahliye Etti
4. kattan düşen genç kızın yaralanmasıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.
​Cinayet İşleyen Kardeşler Serbest Bırakıldıktan Sonra Yeniden Tutuklandı
​Cinayet İşleyen Kardeşler Serbest Bırakıldıktan Sonra Yeniden Tutuklandı
Gaziantep'te cinayetle suçlanan kardeşler tahliye edildikten 5 gün sonra yeniden tutuklandı.
​Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı
​Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı
İki kardeşin kıraathanedeki bıçaklı kavgası görenleri dehşete düşürdü. Bıçaklanan kardeş hastaneye kaldırılırken, saldırgan kardeş ise polis tarafından yakalanıp emniyete götürüldü.
Hırsızlar Kameraya Böyle Yakalandı
Hırsızlar Kameraya Böyle Yakalandı
Gazeteciye Saldırı
Gazeteciye Saldırı
İki Otomobil Çarpıştı: 7 Ölü
İki Otomobil Çarpıştı: 7 Ölü
​Dünyada Bir İlki Gerçekleştiren O Profesör Şimdi Meydan Hastanesi'nde
​Dünyada Bir İlki Gerçekleştiren O Profesör Şimdi Meydan Hastanesi'nde
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:34
Güneş
05:14
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿