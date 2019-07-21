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Bu haber 21 Temmuz 2019 08:47:07 Tarihinde eklenmiştir.

İki Otomobil Çarpıştı: 7 Ölü

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

İki Otomobil Çarpıştı: 7 Ölü

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Borsa Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile 42 GF 252 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Kazada her iki araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Çok sayıda sağlık ekibinin de müdahale için sevk edildiği kazada, kaza yapan araçlardan kurtulan olmadı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 




 

Kaza Yeri Çevresinde Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı 

Kazanın ardından çok sayıda polis ekibi kaza mahalline sevk edildi. Alt geçit trafiğe kapatılırken, geniş çaplı inceleme yapıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen hayatını kaybeden vatandaşların yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Kaza mahalline gelen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da yetkililerden bilgi alarak açıklama yaptı. Sorgun, trafik kazasında iki araçta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirterek, “Trafik kurallarına uyulmadığında, sadece kurallara uymayan değil, suçsuz kimseler de bu durumdan zarar görebilir. Henüz kesin bir şey yok ama ilk tespitlere göre, bir taraftan gelen araç, diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor. Cezalar, yasaklar önemli ama bilinç hepsinden daha önemli. 




 

“Hiç İstenmeyen Bir Durum. Umarım Bu Son Olur" 

Bu kazaları azaltacak olan trafik bilinci. Ne yazık ki bu konuda oldukça geriyiz. Bunu hiç kimse istemez. Yılda binlerce insanımız trafik kazaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Hiç istenmeyen bir durum. Umarım bu son olur" dedi. 
Kaza yerinde yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri cenaze araçlarıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar da çekici marifetiyle kaza mahallinden kaldırıldı. 




Editör:Ahmet Şen
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