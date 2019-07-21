​Dünyada Bir İlki Gerçekleştiren O Profesör Şimdi Meydan Hastanesi'nde

Ameliyat İzinin Görülmemesi Amacıyla Meme Altından Girildi



Dünyada İlk Defa Yapılan Bir Teknikle Kapalı Yöntem İle Kalpte 2 Santim Delik Açıldı

"Bu Yaptığımız Ameliyat Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Tek Harran Üniversitesinde Yapılmaktadır”

Şanlıurfalı’lara Müjde; Çünkü O Artık Özel Meydan Hastanesi’nde





“Sadece Şanlıurfa’ya Değil Tüm Bölgeye Hizmet Etmeye Hazırız”

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dünyada ilk defa kullanılan bir yöntemle kalp ve akciğerde delik açılarak içindeki kistler temizlendi.Yaklaşık 3 ay önce beyninde oluşan damar tıkanıklığı nedeniyle beyin ameliyatı olan 26 yaşındaki bir kadın hastada yapılan tetkikler ve araştırmalar sonucu kalp ve akciğerde de halk arasında “kist hastalığı” olarak adlandırılan kitlelere rastlandı.Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Göz, Doç. Dr. M. Salih Aydın ve Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Şamil Günay tarafından gerçekleştirilen ve dünyada ilk defa yapılan bir teknikle kapalı yöntem ile kalpte 2 santim delik açıldı. Kameralar yardımıyla kalbin içinde patlamak üzere olan kiste ulaşılarak kist temizlendi. Ayrıca akciğerde bulunan kist de kapalı yöntemle temizlendi. Hastanın genç olması nedeniyle kozmetik düşünülerek, ameliyat izinin görülmemesi amacıyla meme altından girildi.Dünyada daha önce denenmemiş bir yöntem olan bu operasyon, ilk defa Harran Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi ekipleri tarafından en son teknoloji ile yapıldı. Ameliyat sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Ameliyat hakkında konuşan Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Göz, “26 yaşında kadın hastamız 3 ay kadar önce beyinde damar tıkanıklığı sebebiyle bir ameliyat geçiriyor. Yapılan incelemelerde hem kalbinde hem de akciğerinde ekinokokus dediğimiz, halk arasında hayvan kisti dediğimiz hastalıktan muzdarip olduğu görülüyor. Akciğerindeki ve kalbindeki kistin giderilmesi amacıyla genel anlamda bu hastalarda göğüs kemiğini ortadan açılarak yapılır ama artık günümüzde sağ meme altından yapılan kesiklerle daha estetik ve iyileşme süreci daha kısa olan yöntemler kullanılmaktadır. Bu tür hastalarda genelde zayıf hastalar tercih edilir ancak şuan ki hastamız şişmanla obez arası diyebileceğimiz bir hastadır. Ona rağmen bu ameliyatı insizyon biraz büyütülerek de yapılabileceğini gösterdik. Şuanda kalbi durdurmak için bütün işlemler yapıldı. Şuanda kalp-akciğer makinesine girip kalbi ve akciğerleri tamamen devre dışı bırakıyoruz. Kalpten gelen kanlar bu kanüller yoluyla akciğer makinesine alınmaktadır. Bu ameliyatın bir başka yöntemi özellik olarak esasında kalbin içinde olmasına rağmen vücutta bütün sisteme kanı pompalayan sol sistemin en ucunda bulunmakta. Dolayısıyla kalbi durdurduktan sonra bundan sonraki aşamayı da tamamen kalbin içerisini kamerayla geçerek kisti temizlemek oluyor. Bizim kastimiz anatomik olarak deri altında yaklaşık 25 santim alt arka taraftadır. Yüksek teknolojik imkanlarımızı kullanarak ameliyat yapılacak bölgeye ulaşmamız bize daha kolaylık sağlıyor. Bu yaptığımız ameliyat Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir tek Harran Üniversitesinde yapılmaktadır” diyen Kalp Damar Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Göz, emekliye ayrıldı.Son yıllarda çoğunlukla sağlıksız beslenme ve stresten dolayı artan kalp ve damar hastalıkları giderek yaygınlaşmakta ve yanlış teşhislerden de kaynaklanan tedaviler olumlu sonuç vermemekle birlikte bu hastalığa yakalanan birçok hasta hayatını kaybetmektedir.Güçlü kadrosuna bir yenisini ekleyen ve Şanlıurfa’nın ilk hastanelerinden biri olan Meydan Hastanesi, Kalp Ve Damar uzmanı Prof. Dr. Mustafa Göz ile artık daha güçlü bir ekiple hizmete devam edecek. “Sadece Şanlıurfa’ya değil tüm bölgeye hizmete hazır olduğunu ifade eden Göz; “Emekliye ayrıldıktan sonra hizmete kaldığım yerden devam etmek için Meydan Hastanesi’nin en uygun bir tercih olduğunu belirterek; özellikle yaz aylarında ve sağlıksız beslenmeden kaynaklanan kalp ve damar hastalığına halkımızın dikkat etmesini tavsiye etti. Özel Meydan Hastanesi’nde bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu altını çizen Mustafa Göz; “Uzun yıllar kadim kentimizin üniversitesinde hizmet vererek halkımıza faydalı olmaya çalıştık; emekliye ayrıldıktan sonra da gerek Yurt içi ve gerekse yurt dışı gibi birçok yerde kazandığımız tecrübelerle hizmete kaldığımız yerden ve halkımıza, bölgemiz insanına faydalı olmaya devam edeceklerini belirtti.Editör: Ahmet Şen