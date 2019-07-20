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Bu haber 20 Temmuz 2019 20:52:03 Tarihinde eklenmiştir.

O Artık Çift Maaşlı Bir Belediye Başkanı

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, artık Müdür maaşı da alıyor

O Artık Çift Maaşlı Bir Belediye Başkanı

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla belediye şirketine ait 'Karaburun Belediye Personel Limited Şirketi'ne müdür olarak atandı. Av. İlkay Girgin Erdoğan'ın belediyeye ait şirketten 7. 500 lira maaş aldığı belirtilirken Belediye başkanı’ndan "yasalara uygun" açıklaması geldi. Sürdürmekte olduğu Belediye Başkanlık görevinden dolayı zaten 8 bin lira lira maaş alan  Erdoğan'ın şirketten de ayrıca 7. 500 lira ikinci maaş alması büyük tartışmalara sebep oldu.Gelen tepkiler nedeniyle konu hakkında açıklama yapan Erdoğan bu atamanın  yasalara tamamen uygun olduğunu belirtti.



 



Başkan Erdoğan'dan Açıklama

Erdoğan gündeme gelen ve hakkında yazılan veya konuşulan iddiaların ardından yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti; "Hakkımda yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde; 'Belediye iştiraki olan Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti.’ne kendimi müdür olarak atadığım ve ek maaş aldığım' belirtilerek, yapılan bu işlemin yasaya aykırı olduğu iddia edilmektedir."
"Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören 696 sayılı KHK; Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli idarelerde çalışan alt işveren işçilerinin belediye şirketlerinde istihdam edilmesini öngörmektedir ve bu KHK ile Karaburun Belediyesi’ne bağlı Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti. kurulmuştur." 
"KHK ile kurulan belediye iştirakinde belediye memurlarının çalışacağı ve görev alacağı hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinin ilk fıkrasında hüküm altına alındığı gibi yine belediye iştiraki şirketlerde hangi memurların çalışacağı hususu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde de ayrıntılı olarak hüküm altına alınmıştır."



 



"Müdür Olarak Atanmam Tamamen Yasalara Uygun"

"Belediyemiz iştirakinde benim ve diğer belediye başkanlarının görev almasının temel dayanağı; anılan yasa maddelerindeki açık amir hükümlerdir. Konuya ilişkin Yüksek Danıştay 10. Dairesi'nin 16.12.2003 tarih ve 2001/4312 E., 2003/5197 K. sayılı kararında belediye iştiraklerinin oluşturduğu şirketlerin bünyesinde ve yönetiminde belediye yöneticilerin bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. Yine aynı şekilde Yüksek Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 17.03.2015 tarihli kararında; belediye, il özel idareler ve mahalli idare birliklerinde görev yapan memurların yerel yönetim şirketlerinde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine karar vermiştir." 
"Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak basında çıkan haberlerin tamamı karalamaya yönelik olup görevimin dayanağı yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen yasa maddeleri ve yüksek mahkeme kararlarıdır."





Editör: Ahmet Şen



 
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