​Davutoğlu: “Sadece Gazetecilik Yaptılar; Bu Kararın Hiçbir İzahı Yok"

“Büyük Üzüntü Duydum”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Oğhan’a ait kişisel YouTube kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladığı programın ardından, her üç gazetecinin de radyodaki programlarına son verilmesine tepki gösterdi.Twitter hesabından açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Üç basın mensubunun programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiçbir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni bir kapı açacak, susmayacağız” dedi.Editör: Ahmet Şen