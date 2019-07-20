Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Temmuz 2019 19:24:39 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti

Şanlıurfa'nın meşhur Meyan Şerbeti'ni de Kendi Adına Tescil Ettiler

Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti

Fıstıktan Sonra Şimdi de Meyan Şerbetimize göz diktiler ve kendi adlarına geçirdiler!




Şanlıurfa’nın meşhur ‘Meyan Şerbeti’ni duymayan ya da içmeyen yoktur. Bilindiği gibi bu yöresel içeceğimiz Urfa adına 2013 yılında tescil edilmişti. 



 


Şerbetimizi de Kendi Adına Tescil Ettiler

Şanlıurfa’nın yöresel yemek ve yiyeceklerini kendi adına tescillemeyi kendisine huy edinen “Hayırlı Komşu”muz Gaziantep; ayrı bir katkıyla yapışdığı gerekçesiyle (TPE) Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak  bu ata şerbetimizi de kendi adına  tescil etmiş. 

 




ŞUTSO Derhal Harekete Geçmeli

Urfa Fıstığının yağ ve besin değeri açısından farklı olduğu biliniyor. O halde bu farklılıkla yola çıkarak (ŞUTSO) Şanlıurfa Sanayi Ve Ticaret Odası’da buna binaen emsal kararla Urfa Fıstığını adımıza tescil etmek için müracaat etsin.





Editör: Ahmet Şen






 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti
Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti
Şanlıurfa'nın meşhur Meyan Şerbeti'ni de Kendi Adına Tescil Ettiler
​Şanlıurfa’da Araba Hırsızlığı! Aracın Kapılarını Söküp Boş Araziye Bıraktılar
​Şanlıurfa’da Araba Hırsızlığı! Aracın Kapılarını Söküp Boş Araziye Bıraktılar
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık bir ay önce çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.
​Şanlıurfa’da 4 Yaşındaki Çocuğu Akrep Soktu! Durumu Ağır
​Şanlıurfa’da 4 Yaşındaki Çocuğu Akrep Soktu! Durumu Ağır
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 4 katlı binanın teras katında oyun oynayan iki yaşındaki çocuğu akrep soktu.
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
Şanlıurfa’da yaşayan bir Suriyeli açtığı dönerci dükkânında dönerin fiyatını 1 TL yapınca izdihama sebep oldu. “1 TL’ye döner olur mu?” diyen vatandaşlar, bu kadar ucuz fiyata dönerin olmasını şaşkınlıkla karşılayarak, bu tarz uygulamalar ile insanların sağlığıyla oynandıklarını ifade etti.
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmalarıyla insanlık tarihini yeniden şekillendiren Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 5'inci yıl dönümünde düzenlenen bisiklet turu ile anıldı.
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
Diyarbakır'da 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 12 etaplı yarışın 12. etabı özel İstanbul yarışı için birçok ilden yaklaşık 120 kuşun katıldığı ve değerleri yaklaşık olarak 750 bin lira olan kuşlar bin kilometre hava mesafesinde yarışacak. Fiyatları 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinleri İstanbul’dan bırakılacak. Beslendikleri evin damına ilk ulaşan güvercinin nesli koruma altına alınacak.
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, darbe girişimi gecesi kendisinin öldürüleceğine dair mesajlar aldığını belirtti. Çelik; "Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporlardır" yorumunda bulundu.
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’da yaşayan ve doğuştan metabolizma hastalığı olan çocukların sesine ses olmak için sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!
​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!
Makam kapılarını sürekli açık tutarak vatandaşları randevusuz kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i bugün ziyaret edenler arasında bir şampiyon da yer aldı.
​Şanlıurfa Trafiğinde Tehlikeli Dakikalar! Çocuklar Araçların Arasına Dalıyor
​Şanlıurfa Trafiğinde Tehlikeli Dakikalar! Çocuklar Araçların Arasına Dalıyor
Şanlıurfa’da tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, trafik ışıklarında duran araçların arasına girerek su satmaya çalışıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde araçların arasına dalan çocuklar, ezilme tehlikesi yaşıyor.
Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi
Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçları için sürücüler zorlu süreçlerden geçti.
​Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanının Amcası Oğlu Neden İşten Çıkarıldı?
​Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanının Amcası Oğlu Neden İşten Çıkarıldı?
Suruç HDP'li Hatice Çevik'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra aralarında Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz’un Amcası oğlunda bulunduğu 9 kişinin işten çıkarıldı.
Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti
Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti
Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!
Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
​Şanlıurfa’da Araba Hırsızlığı! Aracın Kapılarını Söküp Boş Araziye Bıraktılar
​Şanlıurfa’da Araba Hırsızlığı! Aracın Kapılarını Söküp Boş Araziye Bıraktılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:33
Güneş
05:13
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿