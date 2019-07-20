Şanlıurfalı'ların Başı (ŞUTSO) Sağolsun; Meyan Şerbeti de Gitti



Şerbetimizi de Kendi Adına Tescil Ettiler







ŞUTSO Derhal Harekete Geçmeli

Fıstıktan Sonra Şimdi de Meyan Şerbetimize göz diktiler ve kendi adlarına geçirdiler!Şanlıurfa’nın meşhur ‘Meyan Şerbeti’ni duymayan ya da içmeyen yoktur. Bilindiği gibi bu yöresel içeceğimiz Urfa adına 2013 yılında tescil edilmişti.Şanlıurfa’nın yöresel yemek ve yiyeceklerini kendi adına tescillemeyi kendisine huy edinen “Hayırlı Komşu”muz Gaziantep; ayrı bir katkıyla yapışdığı gerekçesiyle (TPE) Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak bu ata şerbetimizi de kendi adına tescil etmiş.Urfa Fıstığının yağ ve besin değeri açısından farklı olduğu biliniyor. O halde bu farklılıkla yola çıkarak (ŞUTSO) Şanlıurfa Sanayi Ve Ticaret Odası’da buna binaen emsal kararla Urfa Fıstığını adımıza tescil etmek için müracaat etsin.Editör: Ahmet Şen