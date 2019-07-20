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Bu haber 20 Temmuz 2019 18:51:11 Tarihinde eklenmiştir.

Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!

TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan Hasan Fatih Şimşek’in, sosyal medya üzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!

TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan Hasan Fatih Şimşek’in, sosyal medya üzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
 



Ceza Yerine Örtbas Edildi

Şimşek’in yaptığı paylaşım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a iletilince, Şimşek hakkında yaptırım uygulamak yerine olayın saklandığı anlaşıldı.




 


Linkedin’deki Profilinden “Araştırmacı” ve “Tübitak” İfadesini Sildi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın, Atatürk düşmanlığı içeren bu paylaşımla ilgili işlem yapacağına “TÜBİTAK ibaresini kaldırsın” talimatı vermesi de ayrıca tepki çekti. Bu talimatın ardından Fatih Şimşek, Linkedin’deki profilinden “Araştırmacı” ve “TÜBİTAK” ifadesini sildi.






Editör: Ahmet Şen




 
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Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!
Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!
TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan Hasan Fatih Şimşek’in, sosyal medya üzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
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