Tubitak Çalışanından Atatürk’e Hakaret!





Ceza Yerine Örtbas Edildi



Linkedin’deki Profilinden “Araştırmacı” ve “Tübitak” İfadesini Sildi.

TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan Hasan Fatih Şimşek’in, sosyal medya üzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.Şimşek’in yaptığı paylaşım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a iletilince, Şimşek hakkında yaptırım uygulamak yerine olayın saklandığı anlaşıldı.TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın, Atatürk düşmanlığı içeren bu paylaşımla ilgili işlem yapacağına “TÜBİTAK ibaresini kaldırsın” talimatı vermesi de ayrıca tepki çekti. Bu talimatın ardından Fatih Şimşek, Linkedin’deki profilinden “Araştırmacı” ve “TÜBİTAK” ifadesini sildi.Editör: Ahmet Şen