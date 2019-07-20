​Şanlıurfa’da Araba Hırsızlığı! Aracın Kapılarını Söküp Boş Araziye Bıraktılar

Mahalle Sakinleri Aracı Görünce İhbarda Bulundu

Çalıntı Aracın Kapıları Sökülmüş Halde Bulundu

- Çalınan araç arazide kapısız bulunduEdinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesine bağlı Üçüzler Mahallesi'nde bir tarlada kaput kapağı, kapıları ve plakası sökülmüş hafif ticari aracı gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede aracın, Bağlar Mahallesi'nde çalındığı bildirilen 63 RB 275 plakalı araç olduğunu tespit etti. Aracın kapılarının söküldüğünü gören ekipler, aracı çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel