​Şanlıurfa’da Karısı Tarafından Terk Edilen Adam Kendini Bıçakladı

Karısı Tarafından Terk Edilince Bunalıma Girdi

Bunalıma Giren Koca Kendini Bıçakladı

- Karısı tarafından terk edilen adam kendini bıçakladıEdinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz yıl karısı H.G. tarafından terk edilen İ.G. (29), bunalıma girdi.Terk edilen adam girdiği bunalım sonucu kendini bıçakladı. Yaralı halde oturduğu evin önüne giden İ.G.’yi fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karnından yaralanan 2 çocuk babası İ.G.’yi dakikalarca tedavi için ikna etmeye çalıştı. Polisler, yaralıyı ikna ettikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Sedyeye alınan yaralı, tedavisi için Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel