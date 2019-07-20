Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Temmuz 2019 12:48:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!

Şanlıurfa’da yaşayan bir Suriyeli açtığı dönerci dükkânında dönerin fiyatını 1 TL yapınca izdihama sebep oldu. “1 TL’ye döner olur mu?” diyen vatandaşlar, bu kadar ucuz fiyata dönerin olmasını şaşkınlıkla karşılayarak, bu tarz uygulamalar ile insanların sağlığıyla oynandıklarını ifade etti.

​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!

-​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!




 

Suriyeli İşletmeci Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Sattı

Şanlıurfa’da yaşayan bir Suriyeli, Şanlıurfa’nın Bahçelievler semtinde yeni bir işletme açtı. Açtığı işletmede Döner yapan Suriyeli ilk gün dönerin fiyatının 1 TL olduğunu duyurunca, dönercinin önünde izdiham oldu. 10 metrekarelik dükkânın önünde uzunca kuyruklar oluşurken, kuyrukta en çok da çocukların olması dikkatlerden kaçmadı.
 


 

Caddeye Sığmayan Müşteriler, Topçu Meydanına Yerleştirilen Masalara Yönlendirildi

Dönerci dükkanının önünde uzun kuyrukların oluşmasından sonra çareyi Topçu Meydanı’na masa atmakta bulan işletmeci dönerini alan müşterileri masalara yönlendirdi. Özellikle çocukların çok büyük kalabalık oluşturması ve döner alabilmek için birbirleriyle yarışması dikkatlerden kaçmadı. Kullanılan tavuğun nasıl olduğunu, dönerin içine konulan malzemelerin ne kadar sağlıklı hazırlandığı gibi konularda şüpheleri olan vatandaşlar ise kendilerini tehlikeye atmak yerine 1 TL'ye satılan döneri almamakta karar kıldı. Vatandaşlar; "Tavuk fiyatları uçuyor! Ekmeğiydi, sebzesiydi zaten sürekli zamlanıyor. Bu adamın emeği de var, elektriği suyu da var, işçisi de var. Zararına iş yapmak ve bu işi sağlıksız koşullarda yapmak akıl işi değil. İlk gün diye 1 TL'ye verilen dönerden yediler ama ertesi gün oluca zararını çıkaracak bir yöntemle fiyat arttırma yoluna gidecek ve  kimse o dönercinin önünden bile geçmeyecek" yorumunda bulundu.
 
 






 

İşletmenin Ruhsatı Var Mı?

Türkiye’ye yerleştikleri günden itibaren Türk vatandaşlarından daha çok imtiyaza sahip olan Suriyelilerin, iş yeri açmak için ruhsat almadıkları, vergi ödemedikleri sıkça konuşulan konulardan başında geliyordu. Hal böyle iken, Türkiye’de ve özellikle Şanlıurfa’da yaşanan bu durumdan sonra vatandaşlar sormaya başladı; “Bu iş yerinin ruhsatı var mı?”
 



 

Belediye Bu İş Yerlerini Denetliyor Mu?

İş yerinin ruhsatının olup olmadığı bilinmese de konu ile ilgil yorumda bulunan Urfalı bir esnaf belediyenin bu gibi iş yerlerini denetlemesi gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;


“1 TL'ye döner mi olur? Suriyeliler artık Urfalıların sağlığı ile de oynuyor.  Muhtemelen bu yerin ne açılış ruhsatı ne vergi kaydı vardır?  Zaten güç durumda olan Urfa esnafı bu gibi işletmelerde, ne olduğu belli olmayan lokantalarda hiçbir şekilde yemek yemez. Tavuğun maliyeti belli! 1 TL'ye verilmesi, hele ki Atatürk Bulvarı gibi bir muhitte dükkân kiralarının astronomik fiyatta olması da göz önünde iken ilgili belediyenin konu hakkında denetleme yapmaması ayrıca akla zarar bir durumdur”
 
 



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
Şanlıurfa’da yaşayan bir Suriyeli açtığı dönerci dükkânında dönerin fiyatını 1 TL yapınca izdihama sebep oldu. “1 TL’ye döner olur mu?” diyen vatandaşlar, bu kadar ucuz fiyata dönerin olmasını şaşkınlıkla karşılayarak, bu tarz uygulamalar ile insanların sağlığıyla oynandıklarını ifade etti.
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmalarıyla insanlık tarihini yeniden şekillendiren Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 5'inci yıl dönümünde düzenlenen bisiklet turu ile anıldı.
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
Diyarbakır'da 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 12 etaplı yarışın 12. etabı özel İstanbul yarışı için birçok ilden yaklaşık 120 kuşun katıldığı ve değerleri yaklaşık olarak 750 bin lira olan kuşlar bin kilometre hava mesafesinde yarışacak. Fiyatları 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinleri İstanbul’dan bırakılacak. Beslendikleri evin damına ilk ulaşan güvercinin nesli koruma altına alınacak.
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, darbe girişimi gecesi kendisinin öldürüleceğine dair mesajlar aldığını belirtti. Çelik; "Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporlardır" yorumunda bulundu.
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’da yaşayan ve doğuştan metabolizma hastalığı olan çocukların sesine ses olmak için sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!
​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!
Makam kapılarını sürekli açık tutarak vatandaşları randevusuz kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i bugün ziyaret edenler arasında bir şampiyon da yer aldı.
​Şanlıurfa Trafiğinde Tehlikeli Dakikalar! Çocuklar Araçların Arasına Dalıyor
​Şanlıurfa Trafiğinde Tehlikeli Dakikalar! Çocuklar Araçların Arasına Dalıyor
Şanlıurfa’da tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, trafik ışıklarında duran araçların arasına girerek su satmaya çalışıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde araçların arasına dalan çocuklar, ezilme tehlikesi yaşıyor.
Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi
Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçları için sürücüler zorlu süreçlerden geçti.
​Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanının Amcası Oğlu Neden İşten Çıkarıldı?
​Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanının Amcası Oğlu Neden İşten Çıkarıldı?
Suruç HDP'li Hatice Çevik'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra aralarında Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz’un Amcası oğlunda bulunduğu 9 kişinin işten çıkarıldı.
​Şanlıurfa’da Taksilere Ceza! 6 Araç Trafikten Men
​Şanlıurfa’da Taksilere Ceza! 6 Araç Trafikten Men
Ülke genelinde bugün yapılan ticari araç uygulaması kapsamında Şanlıurfa’da belgeleri eksik birçok taksiye ceza yağdı, 6 ticari araç da trafikten men edildi.
​Şanlıurfa’daki Bu Bina Hoş Fakat İçi Boş
​Şanlıurfa’daki Bu Bina Hoş Fakat İçi Boş
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sekzenören Köyü’nde yapılan devasa Sağlık Ocağı sağlık personelini bekliyor.
​Şanlıurfa’da Eş Zamanlı FETÖ operasyonu: 10 Kadın gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Eş Zamanlı FETÖ operasyonu: 10 Kadın gözaltına Alındı
Mersin merkezli 8 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgüte ait müzahir kurumlarda öğretmenlik yapmış, örgüt içinde ser rehber olarak faaliyet yürüten 10 kadın gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Karısı Tarafından Terk Edilen Adam Kendini Bıçakladı
​Şanlıurfa’da Karısı Tarafından Terk Edilen Adam Kendini Bıçakladı
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
​Klaus Schmidt İçin Göbeklitepe’ye Pedal Çevirdiler
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
Değeri 750 bin lira! Özel Yarışma Şanlıurfa'da da Yapılacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:33
Güneş
05:13
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿