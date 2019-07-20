Suriyeli İşletmeci Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Sattı

Caddeye Sığmayan Müşteriler, Topçu Meydanına Yerleştirilen Masalara Yönlendirildi

İşletmenin Ruhsatı Var Mı?

Belediye Bu İş Yerlerini Denetliyor Mu?

-​Şanlıurfa’da 1 TL’ye Döner Olur Mu? Suriyeli Açarsa Olur!Şanlıurfa’da yaşayan bir Suriyeli, Şanlıurfa’nın Bahçelievler semtinde yeni bir işletme açtı. Açtığı işletmede Döner yapan Suriyeli ilk gün dönerin fiyatının 1 TL olduğunu duyurunca, dönercinin önünde izdiham oldu. 10 metrekarelik dükkânın önünde uzunca kuyruklar oluşurken, kuyrukta en çok da çocukların olması dikkatlerden kaçmadı.Dönerci dükkanının önünde uzun kuyrukların oluşmasından sonra çareyi Topçu Meydanı’na masa atmakta bulan işletmeci dönerini alan müşterileri masalara yönlendirdi. Özellikle çocukların çok büyük kalabalık oluşturması ve döner alabilmek için birbirleriyle yarışması dikkatlerden kaçmadı. Kullanılan tavuğun nasıl olduğunu, dönerin içine konulan malzemelerin ne kadar sağlıklı hazırlandığı gibi konularda şüpheleri olan vatandaşlar ise kendilerini tehlikeye atmak yerine 1 TL'ye satılan döneri almamakta karar kıldı. Vatandaşlar; "Tavuk fiyatları uçuyor! Ekmeğiydi, sebzesiydi zaten sürekli zamlanıyor. Bu adamın emeği de var, elektriği suyu da var, işçisi de var. Zararına iş yapmak ve bu işi sağlıksız koşullarda yapmak akıl işi değil. İlk gün diye 1 TL'ye verilen dönerden yediler ama ertesi gün oluca zararını çıkaracak bir yöntemle fiyat arttırma yoluna gidecek ve kimse o dönercinin önünden bile geçmeyecek" yorumunda bulundu.Türkiye’ye yerleştikleri günden itibaren Türk vatandaşlarından daha çok imtiyaza sahip olan Suriyelilerin, iş yeri açmak için ruhsat almadıkları, vergi ödemedikleri sıkça konuşulan konulardan başında geliyordu. Hal böyle iken, Türkiye’de ve özellikle Şanlıurfa’da yaşanan bu durumdan sonra vatandaşlar sormaya başladı; “Bu iş yerinin ruhsatı var mı?”İş yerinin ruhsatının olup olmadığı bilinmese de konu ile ilgil yorumda bulunan Urfalı bir esnaf belediyenin bu gibi iş yerlerini denetlemesi gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;“1 TL'ye döner mi olur? Suriyeliler artık Urfalıların sağlığı ile de oynuyor. Muhtemelen bu yerin ne açılış ruhsatı ne vergi kaydı vardır? Zaten güç durumda olan Urfa esnafı bu gibi işletmelerde, ne olduğu belli olmayan lokantalarda hiçbir şekilde yemek yemez. Tavuğun maliyeti belli! 1 TL'ye verilmesi, hele ki Atatürk Bulvarı gibi bir muhitte dükkân kiralarının astronomik fiyatta olması da göz önünde iken ilgili belediyenin konu hakkında denetleme yapmaması ayrıca akla zarar bir durumdur”Editör: Bahar Yüksel