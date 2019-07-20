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Bu haber 20 Temmuz 2019 10:33:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı

Sulama kanalında yaşlı bir kadının cesedi bulundu. Ceset akıntıya kapılarak su içerisinde bulunan bir boruya takılı halde bulundu.

​Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı

Alınan bilgiye göre, Adana’nın Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana gelen olayda vatandaşlar sulama kanalında ceset olduğu yönünde polis ekiplerine ihbar etti. 


 

Yaşlı Kadının Cesedi Boruya Takılı Kalmış

Akıntıyla yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ceset su içerisinde bulunan bir boruya takıldı. Bunun üzerine suya giren bir vatandaş cesedi çıkardı. 60'lı yaşlarda olan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 



 

İhbarda Bulunan Vatandaş; “Çuvala Benzetti” dedi

Polise ihbarda bulunan vatandaş, "Çuvala benzettim önce, sonra baktığımda yaşlı bir kadın olduğunu fark ettim” dedi. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı
​Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı
Sulama kanalında yaşlı bir kadının cesedi bulundu. Ceset akıntıya kapılarak su içerisinde bulunan bir boruya takılı halde bulundu.
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