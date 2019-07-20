- Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştü 

Binbaşı Şehit Düştü

- Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştüAlınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.Editör: Bahar Yüksel