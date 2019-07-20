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Bu haber 20 Temmuz 2019 08:41:07 Tarihinde eklenmiştir.

Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor

Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. Başkanlığının yanında kendini Müdür yapan Erdoğan, belediye başkanı maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor.

Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir'in Karaburun ilçesine Belediye Başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, meclis toplantısının gündemine getirdiği bir maddeyle kendisini belediyenin personel şirketinin müdürlüğüne atadı.



 

Ak Partili Üyeler Karşı Çıktı

Belediye Meclisi'nin onayına sunulan gündem maddesini AK Parti grubu kabul etmedi. CHP'li başkanın "huzur hakkı" adı altında aylık 7 bin 500 TL ek bir maaş almasını içeren atama kararı, AK Parti'nin karşı çıkması ve ret oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile Meclis'ten geçti. Meclis kararında, "Karaburun Belediye Meclisi'nin 12.04.2019 tarih 04-19 sayılı kararıyla Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'a 01.06.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ve belediye başkanlığı görevi süresince net 7.500 TL/ay huzur hakkı ödenmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verildi" ifadeleri yer aldı




 

Hukuki Yollardan İtiraz Edecekler

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın almış olduğu yaklaşık 8 bin TL'lik maaşın üzerine aylık 7 bin 500 TL'lik bir ödeme alacak olması meclis muhalefetini harekete geçirdi. AK Parti grubunun, çok tartışılacak bu karara kaymakamlık ve hukuki yollardan itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.




 

Ak Parti’den Sert Eleştiri! Kanuna Aykırı

Duruma itiraz etseler de oy çokluğu ile belediyeye ait bir şirkete müdür olarak atanan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın bu yaptığının ahlaki olmadığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; “696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.” diyerek, “eğer hanım efendi çok istiyorsa belediye başkanlığından istifa edip müdürlük yapabilir” ifadelerine yer verdi.





Editör: Bahar Yüksel



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Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor
Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor
Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. Başkanlığının yanında kendini Müdür yapan Erdoğan, belediye başkanı maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor.
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