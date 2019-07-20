Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Temmuz 2019 08:14:38 Tarihinde eklenmiştir.

Yeni Kriz! ​İran, İngiltere'ye Ait 2 Petrol Gemisine El Koydu

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Stena Impero isimli petrol tankerinin ardından 40 dakika sonra Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar isimli bir diğer petrol tankerinin de alıkonulduğunu açıklandı.

Yeni Kriz! ​İran, İngiltere'ye Ait 2 Petrol Gemisine El Koydu

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adl ıve Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu. İngiltere'ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Fucire limanından Suudi Arabistan'ın El Celil limanı olduğu biliniyor.  
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez”

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Stena Impero isimli petrol tankerinin ardından 40 dakika sonra Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar isimli bir diğer petrol tankerinin de alıkonulduğunu açıklandı. 




 

“Bölgede her geminin güven içinde özgürce hareket etmesi çok önemli”

Hunt, "İki gemide de çok farklı milliyetlerden çalışanlar var, ancak anladığımız kadarıyla iki gemide de İngiliz vatandaşı yok. Tahran'daki büyükelçimiz İran Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde, sorunu çözmeye çalışıyor. Biz de uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu alıkoymalar kabul edilemez. Denizlerde yolculuk özgürlüğünün sağlanması ve bölgede her geminin güven içinde özgürce hareket etmesi çok önemli" dedi.  




 

İran tarafından alıkonulan geminin şirketi: “Gemiyle iletişim kuramıyoruz”

İran tarafından alıkonulan petrol tankerinin şirketi tarafından yapılan açıklamada, gemi ile Türkiye saati ile 18.00'den beridir iletişim kuramadıkları duyuruldu. 
Geminin sahibi Stena Bulk şirketi ve işleten Northern Marine Management şirketi, İngiltere kayıtlı Stena Impero petrol tankerinin İngiltere saatiyle 16.00'da (TSİ 18.00) uluslararası sularda olduğunu doğruladı.

18.00'den sonra gemi ile iletişime geçemediklerini belirten şirket yetkilileri, Suudi Arabistan'a doğru hareket eden geminin kimliği belirlenemeyen botlar ve helikopterler ile rotasının İran'a doğru kuzeye yöneltildiği bilgisini paylaştı. Yetkililer daha sonra ise gemi ile iletişim kurulamadığını vurgulayarak, gemide 23 mürettebatın bulunduğunu kaydetti. 



Editör: Bahar Yüksel


Etiketler
Yorum Yap
Dünya
Yeni Kriz! ​İran, İngiltere'ye Ait 2 Petrol Gemisine El Koydu
Yeni Kriz! ​İran, İngiltere'ye Ait 2 Petrol Gemisine El Koydu
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Stena Impero isimli petrol tankerinin ardından 40 dakika sonra Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar isimli bir diğer petrol tankerinin de alıkonulduğunu açıklandı.
​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı
​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı
Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
​Erbil Saldırısını Düzenleyenlerden Biri Diyarbakırlı Çıktı
​Erbil Saldırısını Düzenleyenlerden Biri Diyarbakırlı Çıktı
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı.
Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu
Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu
Kuzey Irak'taki Erbil kentinde bir restoranda Türk diplomatlara yönelik saldırıda 1 Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi ağır yaralandı. Saldırganın 2 adet uzun namlulu silahla masayı tarayarak saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.
Bir Kadın, Şişman Kadınlar Cennete Giremez Diyen Papazı Sahneden Attı
Bir Kadın, Şişman Kadınlar Cennete Giremez Diyen Papazı Sahneden Attı
Brezilya’da bir kadın, vaaz sırasında "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden aşağı itti.
​10 Türk denizci Nijerya'da rehin alındı
​10 Türk denizci Nijerya'da rehin alındı
Türk gemisi Nijerya'da korsanların saldırısına uğradı. 10 Türk denizci rehin alındı.
​Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı
​Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı
Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
​Sel felaketi! Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi
​Sel felaketi! Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi
Etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi.
​İspanya'da Boğa Festivali'nin Yaralı Bilançosu Ortaya Çıktı! 18 Ölü
​İspanya'da Boğa Festivali'nin Yaralı Bilançosu Ortaya Çıktı! 18 Ölü
İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğa Festivali’nin (San Fermin) son gününde 8 kişi yaralandı.
​Suriye’de Bomba Yüklü Araç Patladı! Çok Sayıda Yaralı Var
​Suriye’de Bomba Yüklü Araç Patladı! Çok Sayıda Yaralı Var
Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı.
​Kayaların İçinden Çıktı! Tam 785 Kilo
​Kayaların İçinden Çıktı! Tam 785 Kilo
kaçakçılık yöntemleri şaşırttı. Bir grup kaçakçı sınır dışına çıkarmak üzere tırlara kokain sakladı. Polis aldığı ihbar ile kayaların içine gizlenmiş 785 kilo kokain tespit etti.
​Trump’a Beceriksiz Diyen Büyükelçi İstifa Etti
​Trump’a Beceriksiz Diyen Büyükelçi İstifa Etti
ABD Başkanı Donald Trump’a “beceriksiz” dediği ifade edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch, istifa etti.
​Bezine Zam Değil, İndirim Geldi
​Bezine Zam Değil, İndirim Geldi
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi
Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:33
Güneş
05:13
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿