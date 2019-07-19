​Bezine Zam Değil, İndirim Geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.
Benzinin Litre Fiyatı DüştüGece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 7.02 liradan 6,91 liraya, Ankara'da 7.16 liradan 7.05 liraya, İzmir'de ise 7.15 liradan 7,04 liraya inecek.
Benzin Fiyatları Şehre Göre Farklılık GösteriyorDağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
Editör: Bahar Yüksel
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