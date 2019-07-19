​Bezine Zam Değil, İndirim Geldi

Benzinin Litre Fiyatı Düştü

Benzin Fiyatları Şehre Göre Farklılık Gösteriyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 7.02 liradan 6,91 liraya, Ankara'da 7.16 liradan 7.05 liraya, İzmir'de ise 7.15 liradan 7,04 liraya inecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.Editör: Bahar Yüksel