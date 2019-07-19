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Bu haber 19 Temmuz 2019 20:27:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran, Genç Başkan Özyavuz İle Hak Ettiği Yere Geliyor

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile Harran turizmde hak ettiği yere geliyor.

​Harran, Genç Başkan Özyavuz İle Hak Ettiği Yere Geliyor

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdindeki girişimleri sonucunda Harran’ın turizm yatırımı yapılabilirlik açısından 8c olan notu 9c’ye yükseltildi.



Şanlıurfa’nın Harran ilçesine, genç Başkan Mahmut Özyavuz’un girişimi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Şehri ünvanı verildi.



İnanç turizminin önemli merkezlerinden Harran, 30 yıldır alamadığı Turizm Şehri ünvanını genç Başkan Mahmut Özyavuz ile aldı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından her alanda değişim ve dönüşüme uğrayan Harran ilçesinde, Turizm Şehri ünvanı verilmesiyle birlikte önemli gelişmeler yaşanacak. Harran’ın yatırım yapılabilirlik notunun yükselmesiyle birlikte, SİT alanı olan alanlarda belediyenin tasarruf yetkisi artacak. Bütçedeki payı da yükselecek olan Harran’da, personel kadro sayısı da yükseltilecek. Efes ve Kapadokya’daki gibi yerlerde yapılan yatırımlar Harran ilçesine de gelmiş olacak. Harran ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da etkin kontrolüne girmiş olacak.



 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
 
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​Harran, Genç Başkan Özyavuz İle Hak Ettiği Yere Geliyor
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