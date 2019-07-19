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Bu haber 19 Temmuz 2019 22:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi

Trabzon’un Çaykara ilçesinde çokça ziyaret edilen Uzungöl’de üzerinde “Kürdistan” yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) gelen dokuz Irak uyrukluya linç girişiminde bulunuldu.

Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi

Trabzon'un turistik yerlerinden Uzungöl'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden gelen 9 kişinin üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmesi gerginliğe neden oldu. Linç girişimine maruz kalan 9 kişi gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.



 

Trabzon’da Kürdistan Atkısı Takan 9 Kişi Sınır Dışı Edilecek

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzungöl'de "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 Irak vatandaşının sınır dışı edileceğini duyurdu.
Başsavcılığın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'ne gelen gruptan 9 kişinin 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi." denildi.




 

Trabzon Valiliğinden, Kürdistan Bayrağı Açıklaması

Söz konusu olayla ilgili Trabzon valiliğinden de bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri yer verildi.




 

Tanrıkulu, Devletimiz Kürdistan Bölge Yönetimini Tanıyor

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da olayla ilgili açıklamada bulundu. Tanrıkulu; "Irak Anayasasında,kuzeyinin tanımlanmış adı “Kürdistan Bölgesel Yönetimidir”ve resmi sembolü fotoğrafta görülen Kürdistan bayrağıdır. Devletimiz, Kürdistan bölgesel yönetimini tanımaktadır. Hangi yasal gerekçeyle sınır dışı ediyorsunuz." diyerek söz konusu kişilerin sınır dışı edilmelerine tepki gösterdi.








Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi
Kürdistan Yazılı Atkı Takıp Fotoğraf Çekenler Trabzon’da Linç Edildi
Trabzon’un Çaykara ilçesinde çokça ziyaret edilen Uzungöl’de üzerinde “Kürdistan” yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) gelen dokuz Irak uyrukluya linç girişiminde bulunuldu.
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