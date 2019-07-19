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Bu haber 19 Temmuz 2019 22:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, darbe girişimi gecesi kendisinin öldürüleceğine dair mesajlar aldığını belirtti. Çelik; "Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporlardır" yorumunda bulundu.

​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır

AK Parti'nin kurucularından olan ve Ak Parti iktidarı dönemi boyunca çeşitli bakanlık görevi yapan Urfalı Faruk Çelik, FETÖ'nün bir dönem kendisiyle uğraştığını söyledi.



 

Faruk Çelik’in FETÖ Açıklaması

Süperhaber'den Hülya Okur'a konuşan Çelik, Bursa'da uğradığı silahlı saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu belirten açıklamalarda bulundu.


Açıklamalarına, darbe girişimi gecesi öldürüleceğine dair mesajlar aldığını da ekleyen Çelik;



 

Bursa’da Vurulmamın Arkasında FETÖ Var

"Ben niye hedefteydim? Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız Urfa'ya görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporladılar. Hiç beklemediğim bir zamanda aldım çantamı Urfa'ya gittim. Gittikten 1 ay sonra Bursa’da görevli, yetkili istihbarat müdürü Urfa’ya tayin oldu. Şu anda kaçak. Bir müddet sonra da Bursa’da vurulmamda asayiş müdürü olan emniyetçi, aynı ekip tarafından Urfa Emniyet Müdürü yapıldı.” İfadelerini kullandı.




 

Çelik, Urfa’da Başarısız Olacağımı Düşündüler

Açıklamalarına devam eden Faruk Çelik; “Yani Bursa’da yapılanmanın karşısına engel görüldük, onun için Bursa’dan gitmemiz gerekiyor idi. 15 Temmuz'daki yargılamalarda Bursa'daki üst düzey bütün bürokratlar cezaevinde girdi. Bütün yöneticilerin yargılamalar sonucunda tutuklanmaları tesadüf değil. Bursa’da rahatça at koşturabilmeleri için benim Bursa’dan gitmem gerekiyordu. Gittim ama yalnız bırakılmadım peşime istihbaratçısı da geldi. Ve Urfa’da başarısız olacağımı düşündüler, Urfa’dan başarıyla dönüp geldim, geldiğimin gecesi evde henüz yatmadan ağabeyimi cezaevine attılar. Attıranları da biliyorum, suç ortaklarını da biliyorum. Bursaspor davasında hiç ilgisi olmayan ağabeyimi cezaevine kumpasla attılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelmeden benimle uğraşmaları vardı." dedi.





Editör: Bahar Yüksel 




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​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
​Faruk Çelik: FETÖ’nün İlk Hedeflerinden Biriydim! Bursa’dan Urfa’ya Gönderilmem FETÖ Yapısıdır
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, darbe girişimi gecesi kendisinin öldürüleceğine dair mesajlar aldığını belirtti. Çelik; "Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporlardır" yorumunda bulundu.
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