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Bu haber 19 Temmuz 2019 21:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı

Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı

- Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı 


 

Erbil Saldırısının Faili Dersim Dağ’ın Abisi Çıktı

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 



 

Milletvekili Olsun Diye Terör Örgütüne Baskı Yapmış

İddiaya göre Mazlum Dağ’ın kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı
​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı
Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
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