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Bu haber 19 Temmuz 2019 21:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Sevgilisi İntihar Etmişti Diye Tutuklandı! Mahkeme Başında Ağladı Diye Tahliye Etti

4. kattan düşen genç kızın yaralanmasıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

​Sevgilisi İntihar Etmişti Diye Tutuklandı! Mahkeme Başında Ağladı Diye Tahliye Etti

Geçtiğimiz Mart ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fatma K.'nin (22) 4'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaralanmasıyla ilgili erkek arkadaşı İbrahim Y. (30) tutuklandı. Genç kız ise ağır yaralandı. 


 

“Böyle caniliği ve şerefsizliği yapmam” 

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan İbrahim Yıldırım ilk defa hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İbrahim Y, avukatı ve yakınları katıldı. Fatma Konu ise, hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılmadı. Mahkemede ifade veren sanık, “Ben suç işlemedim, olayla alâkam yoktur. Olay günü rahatsızdım ve evde dinleniyordum. Sabah 06.45 gibi Fatma eve geldi. Lavaboya gidip üstünü değiştirdi. Kendisi sarhoş olduğu için, ‘Çakmak çaksam havaya uçacaksın. Bu halin nedir’ dedim. Yatak odasına gitti. Ben yatak odasına gitmeden su ve sigara içtim. Yatak odasına gittiğimde ellerini havada gördüm. Ardından bağırmaya başlayarak aşağı indim. Panik ile ağlıyordum ve 112’yi aradım. Ben de kendi aracımla arkasından hastaneye gittim. 3-4 saat başında durdum. Böyle caniliği ve şerefsizliği yapmam” dedi. 



 

“Daha önce intihara teşebbüs etmişti” 

Fatma ile aralarında zaman zaman kıskançlık sebebiyle tartışmalar çıktığını dile getiren İbrahim Y, “Benim Fatma’ya başka kızlar sebebiyle yanlışlıklarım oldu. Daha önce 5-6 sefer intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Kıskançlık olduğu zaman bu girişimlerde bulunmuştu” diye konuştu. 
Duruşmada dinlenen şahitler, Fatma K.'nin sanıkla iyi arkadaş olduğunu, kıskandığını ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. 

Mahkeme heyeti şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti genç kızın hastanede ifadesinin alınmasına ve diğer şahitlerin dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi. 





Editör: Bahar Yüksel
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