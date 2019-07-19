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Bu haber 19 Temmuz 2019 18:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçları için sürücüler zorlu süreçlerden geçti.

Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi

Önce mülakatlara giren sürücüler, direksiyon sınavının ardından ise kuraya girdi 


 

Tüm Aşamaları Geçen 25 Sürücü İşkur Aracılığıyla Görevine Başlayacak 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçları için sürücüler zorlu süreçlerden geçti. Gerçekleştirilen mülakatlara giren sürücülerden göreve başlacak 25 kişi, direksiyon sınavından sonra yapılan kur'ayla belirlendi. 


 


8,12 Ve 18 Metrelik 56 Adet Otobüs Alımı İçin İhaleye Çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'in talimatıyla 8,12 ve 18 metrelik 56 adet otobüs alımı için ihaleye çıktı. Yeni alınan otobüslerle yetersiz kalan şoför kadrosunu güçlendirmek için ise 25 sürücü alımı için çalışma başlattı. İşe alınacak 25 kişi için İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden başvuru alındı. Başvuru yapan 227 adaydan 186'sı mülakatlarda başarılı oldu. Direksiyon sınavına katılan 65 kişiden 42'si başarılı olunca, işe alınacak sürücüler kurayla belirlendi. Başarılı 42 aday arasında yapılan kur'ada ismi çıkan 25 kişi, görev başı yapmaya hak kazandı.
 

 


Kura Çekimi Öncesi Bir Komisyon Kuruldu

Kura çekimine katılarak tüm adaylara hayatlarında başarılar dileyen Beyazgül, "Şehir içi toplu taşıma araçlarımızda şoför alımları için gelen tüm arkadaşlara hayatlarında başarılar diliyorum. Kura çekimi öncesi bir komisyon kurduk. Biz yola çıktığımızda '2 Milyon Şanlıurfalı hemşerimize en şeffaf ve en iyi hizmeti sunacağız' dedik. Kimse 'benim kimsem yok' şeklinde bir düşünceye kapılmasın. Kur'adan ismi çıkan 25 arkadaşımız göreve başlayacak" dedi. 
 

 

 

Adaylardan Beyazgül'e Teşekkür 

Beyazgül, konuşmasının ardından kura çekimini yine bizzat işçilerin talep ettikleri gibi yapmalarını istedi. Bunun üzerine işçiler, kendileri gelerek kura çekimlerini gerçekleştirdi. Beyazgül'e yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden işçi adayları, "Kendi isimlerimizi kontrol ettik ve yine kurayı kendimiz çektik. Bu şeffaf ve hak edenin kazandığı işçi alımları için başta başkanımız Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kulandı.




Editör: Ahmet Şen

 
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