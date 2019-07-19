​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar

Oğhan, Türkiye’de Hiçbir İş Cezasız Kalmaz

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığı program, gazetecilerin işine mal oldu.Yavuz Oğhan’ın Radyo Sputnik'te (RS FM) haftaiçi hergün 17.30 - 19.00 arasında yayınlanan programı ve Oğhan'la birlikte Akif Beki ile İsmail Saymaz'ın haftada iki gün yayınlanan "Söylemesi Bizden" programları yayından kaldırıldı.Radyo Sputnik'teki programının sonlandırıldığını "Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz" diyerek Twitter hesabından duyuran Oğhan'ın paylaşımı şunları ifade etti;“Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile @makifbeki ve @ismailsaymaz'la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değilEditör: Bahar Yüksel