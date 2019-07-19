Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Temmuz 2019 17:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığı program, üç deneyimli gazeteciyi işine mâl oldu.

​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığı program, gazetecilerin işine mal oldu.

Yavuz Oğhan’ın Radyo Sputnik'te (RS FM) haftaiçi hergün 17.30 - 19.00 arasında yayınlanan programı ve Oğhan'la birlikte Akif Beki ile İsmail Saymaz'ın haftada iki gün yayınlanan "Söylemesi Bizden" programları yayından kaldırıldı. 


 

Oğhan, Türkiye’de Hiçbir İş Cezasız Kalmaz

Radyo Sputnik'teki programının sonlandırıldığını "Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz" diyerek Twitter hesabından duyuran Oğhan'ın paylaşımı şunları ifade etti;

“Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile @makifbeki ve @ismailsaymaz'la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil




Editör: Bahar Yüksel


Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Özhaseki: Bir Allah’ın Kulu Yok, Sadece Recep Tayyip Erdoğan Var
​Özhaseki: Bir Allah’ın Kulu Yok, Sadece Recep Tayyip Erdoğan Var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye tarafından yürütülen çeşitli projeleri incelemek üzere Ağrı’ya geldi. Özhaseki burada yaptığı konuşmada; “Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var.” dedi.
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığı program, üç deneyimli gazeteciyi işine mâl oldu.
​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi
​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi
Binanın çatısında yufka ekmeği yapılan sacdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.
Katliam Gibi Kaza! 17 Ölü, 50 Yaralı
Katliam Gibi Kaza! 17 Ölü, 50 Yaralı
(Güncellendi) Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. 16 kişilik minibüse 67 kişinin bindiği ortaya çıktı.
​Genç Kız Halk Otobüsünde Ölüme Gitti
​Genç Kız Halk Otobüsünde Ölüme Gitti
Bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sulama Kanalına Giren Çocuk Öldü
Sulama Kanalına Giren Çocuk Öldü
Serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.
27 Yıl Sonra Malkara’ya İlk Kez Kadın Savcı Atandı
27 Yıl Sonra Malkara’ya İlk Kez Kadın Savcı Atandı
1992 yılından sonra Malkara ilçesine ilk kez atanan kadın Cumhuriyet Savcısı Nilay Yılmaz, görevine başladı.
​Mete Yarar: Türkiye’de Darbe Sonrası İç Savaş Çıkar
​Mete Yarar: Türkiye’de Darbe Sonrası İç Savaş Çıkar
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Eğer bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin bir sonrası iç savaştır. Türkiye’de darbe sonrasında bir iç savaşın oluşabileceği politik, ekonomik, etnik ve mezhepsel konuların tamamını kaşıyıp ve bunun üzerine odaklandıkları bir dönem yaşatmaya çalışıyorlar. Suriyelilerin Türkiye’de yaşaması ve onlar üzerinden açılan bölümü de buna dahil edebilirsiniz” dedi.
​Yılanın ısırdığı adam yoğun bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Yılanın ısırdığı adam yoğun bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
ilçesinde Kenan Giray isimli vatandaş, yılan tarafından sokuldu. Rahatsızlanan Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
​Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
​Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Metil alkol zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakımda 4 gündür tedavi gören Zafer Sönmez hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındı.
​HDP’li Belediye, Caddeye Terör Suçlusunun İsmini Verdi!
​HDP’li Belediye, Caddeye Terör Suçlusunun İsmini Verdi!
HDP’li Büyükşehir Belediyesi'nin İyaz bin Ganem’in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedildi.
​Milli Piyangonun 70 Milyonluk Talihli Ortaya Çıktı
​Milli Piyangonun 70 Milyonluk Talihli Ortaya Çıktı
Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli sonunda ortaya çıktı.
​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!
​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!
​Şanlıurfa Trafiğinde Tehlikeli Dakikalar! Çocuklar Araçların Arasına Dalıyor
​Şanlıurfa Trafiğinde Tehlikeli Dakikalar! Çocuklar Araçların Arasına Dalıyor
Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi
Şanlıurfa’ya Yeni Alınacak Otobüslerin Şoförleri Mülakatla Seçildi
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:32
Güneş
05:12
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿