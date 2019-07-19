​Özhaseki: Bir Allah’ın Kulu Yok, Sadece Recep Tayyip Erdoğan Var

Sağ - Sol Kavgalarından Sonra Türk - Kürt Kavgası Başladı

Özhaseki, “Sadece Recep Tayyip Erdoğan var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyet ile birlikte Savcı Sayan’ın Belediye Başkanlığını yaptığı Ağrı’da, belediye tarafından yürütülen projeleri yerinde incelemek için kente geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve partililer tarafından karşılanan Özhaseki ve beraberindeki heyet, Ağrı’da belediye tarafından yürütülen çeşitli projeleri incelemek üzere kenti gezdi. Murat Nehri’nde yapılan ıslah çalışmalarını, Millet Parkını, yeni yapılacak Kent Meydanı alanlarını gezen Özhaseki, belediye ziyaretinden sonra özel bir restoranda partililer ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Ağrı ziyaretinde çeşitli açıklamalarda bulunan Özhaseki’nin konuşmalarından başlıklar şöyle;Üniversite yıllarında ülkede sağ-sol kavgalarının olduğunu, bunun şehirler arasına da yayıldığını ifade eden Özhaseki, bu kavganın ardından Türk-Kürt kavgasının başladığını söyledi.Özhaseki, "Böyle bir ortamda bizim büyümemizi, gelişmemizi, mazlumların sesi olmamızı istemeyen fitne odaklarının da gayretleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Yoksa bir gün gelirler devletimizi, düzenimizi bozarlar, bizi ekmeğe muhtaç ederler ve biz de yerimizden, yurdumuzdan oluruz. O yüzden bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım" diye konuştu.Özhaseki, PKK'da zamanında sözde komutanlık yapan bir kişinin uğradığı ihanet ve sonrasında itirafçı olarak söylediklerini aktarırken şu ifadelere yer verdi;"Diyor ki, '15 Temmuz'dan bir ay önce PKK'dan bize bir emir geldi. Hiçbir askere kurşun sıkmayacaksınız, hiçbir askere dokunmayacaksınız.' 15 Temmuz'da darbe başarısız oldu. 'Şimdi sıkabilirsiniz, devam edin' dendi. Beraber olduklarının, aynı yerden örgütlendiklerinin alameti değil mi? Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var. 'DEAŞ' diye bir örgüt. Vahşi vahşi adamları toplamışlar, İslam tarihinde böyle bir örgüt yok. Bunlara karşı bir ve beraber olmamız lazım. Bunlardan birisi batıdaki bir ülkenin başına gelmiş olsaydı emin olun o ülke çökerdi. Son 3 yıldır ekonomi üzerinde oyun oynuyorlar."Editör: Bahar Yüksel